Последний рабочий день принес множество важных событий - Латвия лидирует в странах ЕС по несчастным случаям со смертельным исходом на рабочем месте, в Риге разразился скандал с популярным спортивным клубом, а синоптики рассказали, какая погода нас ждем ближайшие две недели. Об этих и других новостях пятницы, 24 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 24 ноября ⟩ Скандал с популярным спортивным клубом, аварии на дорогах и какую погоду ждать в ближайшие недели
Новости Латвии:
Вечером в пятницу, 24 ноября, на 49-50-м километре Сигулдского шоссе (А2) произошла авария, из-за чего движение транспорта было полностью перекрыто, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
В пятницу, 24 ноября, в Видземе автобус съехал с дороги, сообщил TVNET портал Sadursme.lv.
В 2021 году в Латвии произошло 38 несчастных случаев со смертельным исходом на рабочих местах, и в расчете на 100 000 работников это ставит страну на первое место в Европейском союзе, свидетельствуют данные Eurostat.
Рижанин Эдгар поделился неприятным опытом со спортивным клубом Lemon Gym. Он приобрел годовой абонемент и через 12 месяцев, как сказано в договоре, решил его разорвать и написал заявление. Однако через полтора года его ждал сюрприз - новые счета от Lemon Gym, сообщает передача Bez Tabu.
В конце ноября и в начале декабря в Латвии сильных оттепелей не ожидается, периодически будет идти снег, местами - главным образом на востоке страны - толщина снежного покрова может превысить 30 сантиметров, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.
За рубежом:
Во дворе дома Мии Шем (Mia Schem) вокруг пальмы с бахромой летают разноцветные попугаи и громко кричат. Теплый солнечный день в тихом жилом районе. Но в этом доме витает невыносимая тяжесть. Прошло 33 дня с момента резни 7 октября и исчезновения 21-летней Мии. Прошло 23 дня с тех пор, как террористы ХАМАС опубликовали видео, на котором запечатлена Мия. Это 23-дневное доказательство того, что Мия жива. Более свежих новостей о судьбе девушки нет.
Часто цитируемая в западной культуре цитата из Экклезиаста о том, что нет ничего нового под солнцем, в полной мере применима и к российской пропаганде, как это подтверждают телепередачи минувшей недели. Доминирующие идеологические послания повторяются с заметным оттенком рутины и однообразно. Определенную свежесть, впрочем, внесла встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, в связи с которой пропагандисты уже поспешили заявить, что Байден потерпел очередную неудачу.
Четыре погранперехода на границе Финляндии и России откроют раньше, чем планировалось, когда их закрывали 18 ноября. Об этом сообщили в руководстве Пограничной службы Финляндии, пишет Rus.Postimees.
Для жителей Тувы и Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине до сих пор в 30-40 раз выше, чем для москвичей. К такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах, собранные Би-би-си, "Медиазоной" (признана властями РФ "иноагентом") и командой волонтеров, с плотностью мужского населения в регионах.
Интересное чтиво:
Тест не только на знание латышского языка, но и на внимательность! Выбирай правильный ответ!
В четверг, 23 ноября, вечером в театре "Дайлес" в 30-й раз состоялась церемония вручения национальных театральных призов "Ночь лицедеев".
Энтузиаст технологий Элвис Страздиньш провел эксперимент на сайте X (Twitter), в ходе которого выяснил, сколько зарабатывают создатели контента, или инфлюенсеры.
Вопреки прозвучавшим в Литве утверждениям, у российского фигуриста Евгения Плющенко нет ни гражданства Латвии, ни латвийского ВНЖ, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.
23 ноября лучшим вином на "Латвийской выставке вин 2023" было признано GK & Dubļanskij бауской винодельни Kužums winery и винодела Гатиса Кужумса. Смотрите фото с мероприятия!
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