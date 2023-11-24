Главное за 24 ноября ⟩ Скандал с популярным спортивным клубом, аварии на дорогах и какую погоду ждать в ближайшие недели

Часто цитируемая в западной культуре цитата из Экклезиаста о том, что нет ничего нового под солнцем, в полной мере применима и к российской пропаганде, как это подтверждают телепередачи минувшей недели. Доминирующие идеологические послания повторяются с заметным оттенком рутины и однообразно. Определенную свежесть, впрочем, внесла встреча президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, в связи с которой пропагандисты уже поспешили заявить, что Байден потерпел очередную неудачу.

Четыре погранперехода на границе Финляндии и России откроют раньше, чем планировалось, когда их закрывали 18 ноября. Об этом сообщили в руководстве Пограничной службы Финляндии, пишет Rus.Postimees.

Для жителей Тувы и Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине до сих пор в 30-40 раз выше, чем для москвичей. К такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах, собранные Би-би-си, "Медиазоной" (признана властями РФ "иноагентом") и командой волонтеров, с плотностью мужского населения в регионах.

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В четверг, 23 ноября, вечером в театре "Дайлес" в 30-й раз состоялась церемония вручения национальных театральных призов "Ночь лицедеев".

Энтузиаст технологий Элвис Страздиньш провел эксперимент на сайте X (Twitter), в ходе которого выяснил, сколько зарабатывают создатели контента, или инфлюенсеры.

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