Фото ⟩ Состоялось прощание с тренером по метанию копья Валентиной Эйдукой

Прощание состоялось в 13:00 в Рижском крематории.

Эйдука скончалась в воскресенье в возрасте 86 лет.

Среди спортсменов, обученных Валентиной Эйдука - серебряный призер Олимпиады в Афинах Вадим Василевский, серебряный призер Олимпиады в Пекине Айнар Ковалс, а также чемпион Европы Зигизмунд Сирмайс и многие другие.

Эйдука начала заниматься метанием копья в 16 лет. С 1957 по 1967 год она восемь раз выигрывала чемпионат Латвии, дважды была второй и один раз завоевала бронзовую медаль.

На Спартакиаде народов СССР 1959 года она заняла пятое место, а также дважды была шестой на чемпионате СССР. В период с 1954 по 1969 год Эйдука входила в десятку лучших метателей копья Латвии по личному рекорду.

В 1967 году Эйдука начала карьеру тренера, в начале которой самыми успешными ее учениками были Астрида Островска, Арнис Шимкус и Юрий Смирнов.

В 2020 году Эйдука получила награду за вклад в латвийский спорт, а в 2008 году награждена орденом Трех звезд IV степени за вклад в развитие метания копья. В 2006 и 2008 годах она была признана тренером года в Латвии, а в 2011 году - лучшим тренером года по легкой атлетике в Европе.