Паралимпиец Оскар Писториус, застреливший свою подругу, добился условно-досрочного освобождения

Писториус четыре раза выстрелил в Риву через дверь ванной рано утром 14 февраля 2013 года у них дома в Претории, приняв ее, как он позже утверждал, за проникшего в дом грабителя, что нередко случается в ЮАР.

Поначалу Писториуса осудили по более мягкой статье за непреднамеренное убийство, однако после требований друзей и родных Ривы в 2015 году Верховный апелляционный суд пересмотрел это решение.

Суд постановил, что Писториус многократно менял свои показания о событиях того утра и открыл стрельбу, не имея резонных оснований опасаться за свою жизнь.

По итогам первого слушания об УДО, прошедшего в марте, Писториус получил отказ, поскольку комиссия сочла, что он еще не отбыл минимальный срок наказания, необходимый для досрочного освобождения. Однако в октября Конституционный суд постановил, что это было ошибочное решение, поэтому в пятницу было проведено повторное заседание.

Писториус лишился ног, когда ему не было еще и года, однако успехи медицины и новейшие технологий в области протезирования позволили ему не только освоить ходьбу, но и стать многократным паралимпийским чемпионом по бегу. Он заслужил прозвище «бегущий по лезвию», поскольку его протезы отчасти напоминают два загнутых лезвия, и даже состязался со спортсменами без инвалидности на Лондонской олимпиаде 2012 года.

Фото: BBC

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