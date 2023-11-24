Видео ⟩ В Видземе автобус вылетел с трассы и перевернулся. Полиция комментирует

Видео: Авария в Видземе

Сообщается, что автобус съехал с дороги между Мурмастиене и Баркавой. Сообщений о пострадавших пока нет.

В Государственной полиции порталу TVNET сообщили, что в пятницу, 24 ноября, в 12:33, в Вараклянском крае, на дороге P84, на повороте возле Мурмастиене, автобус вылетел за пределы проезжей части и перевернулся.

В автобусе находились 7 пассажиров и водитель. Одного пассажира доставили в медицинское учреждение. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

По состоянию на пятницу, на 12:30 условия движения на государственных автомагистралях в Видземе и Латгале, а также в некоторых местах Курземе сложные, сообщили представители Latvijas valsts ceļi (LVC).

Ранее сообщалось, что в четверг, 23 ноября, в Латвии в результате дорожно-транспортных происшествий 12 человек получили травмы и один погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Всего за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 209 дорожно-транспортных происшествий, в 11 из которых были пострадавшие. Четверо пострадавших были пешеходами. Авария с погибшим произошла в Видземе.

В 16.45 в Праулиенской волости Мадонского края на дороге местного значения Тракши-Добсалас перевернулся и погиб водитель трактора.

В четверг составлено 346 административных протоколов о нарушениях правил дорожного движения, из них каждый четвертый за превышение скорости.

Также вчера на дорогах Латвии были пойманы четыре пьяных водителя, трое из которых привлечены к уголовной ответственности.