Видео ⟩ Мигранты в России получают повестки в военкоматы

Утром в пятницу, 24 ноября, российская полиция провела обыск на подмосковном складе розничной компании Wildberry с целью проверки документов у работающих там мигрантов. После проверки сотрудникам были направлены повестки с требованием явиться в военный комиссариат, сообщает независимое российское СМИ "Медуза".
Telegram-канал Mash сообщbk, что полицейские проверили паспорта и военные удостоверения у работников склада. После проверки им были вручены повестки.
На склад Wildberries в Электростали нагрянул ОМОН. Там ловят мигрантов и вручают им повестки— SOTA (@Sota_Vision) November 24, 2023
С раннего утра на территории склада десятки силовиков отлавливают нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт, пишет Baza. Сотрудники сообщают, что задержанным… pic.twitter.com/4p5nUkmvSu
Представители компании сообщили российским СМИ, что из-за рейда возможны "перебои в доставке товаров". Компания сотрудничает с полицией и делает все, чтобы вновь открыть склад.
Как сообщает Telegram-канал Mash, накануне полиция провела обыск на территории сортировочного центра предприятия. В результате в отношении 16 человек были возбуждены административные дела за незаконное пребывание в стране.
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