Видео ⟩ Мигранты в России получают повестки в военкоматы

Telegram-канал Mash сообщbk, что полицейские проверили паспорта и военные удостоверения у работников склада. После проверки им были вручены повестки.

На склад Wildberries в Электростали нагрянул ОМОН. Там ловят мигрантов и вручают им повестки



С раннего утра на территории склада десятки силовиков отлавливают нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт, пишет Baza. Сотрудники сообщают, что задержанным… pic.twitter.com/4p5nUkmvSu — SOTA (@Sota_Vision) November 24, 2023

Представители компании сообщили российским СМИ, что из-за рейда возможны "перебои в доставке товаров". Компания сотрудничает с полицией и делает все, чтобы вновь открыть склад.

Как сообщает Telegram-канал Mash, накануне полиция провела обыск на территории сортировочного центра предприятия. В результате в отношении 16 человек были возбуждены административные дела за незаконное пребывание в стране.