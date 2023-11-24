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Видео ⟩ Мигранты в России получают повестки в военкоматы

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Мигранты в России получают повестки в военкоматы
Мигранты в России получают повестки в военкоматы Фото: Baza/"Telegram"

Утром в пятницу, 24 ноября, российская полиция провела обыск на подмосковном складе розничной компании Wildberry с целью проверки документов у работающих там мигрантов. После проверки сотрудникам были направлены повестки с требованием явиться в военный комиссариат, сообщает независимое российское СМИ "Медуза".

Telegram-канал Mash сообщbk, что полицейские проверили паспорта и военные удостоверения у работников склада. После проверки им были вручены повестки.

Представители компании сообщили российским СМИ, что из-за рейда возможны "перебои в доставке товаров". Компания сотрудничает с полицией и делает все, чтобы вновь открыть склад.

Как сообщает Telegram-канал Mash, накануне полиция провела обыск на территории сортировочного центра предприятия. В результате в отношении 16 человек были возбуждены административные дела за незаконное пребывание в стране.

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