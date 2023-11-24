СМИ: ХАМАС освободил первых заложников

Израильские телеканалы сообщают, что первая группа из 13 заложников, похищенных ХАМАС, была передана Красному Кресту.

Кроме израильских заложников боевики ХАМАС отпустили 12 рабочих из Таиланда, взятых в плен 7 октября. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависина.

В обмен Израиль должен будет освободить 39 палестинских заключенных.

Уже утром вступило в силу четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС.