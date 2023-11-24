СМИ: ХАМАС освободил первых заложников

Вечером в пятницу, 24 ноября, израильские каналы Times of Israel и 12-й телеканал сообщили, что заложники направились к выходу из Газы через КПП Рафах.
Израильские телеканалы сообщают, что первая группа из 13 заложников, похищенных ХАМАС, была передана Красному Кресту.
Кроме израильских заложников боевики ХАМАС отпустили 12 рабочих из Таиланда, взятых в плен 7 октября. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависина.
В обмен Израиль должен будет освободить 39 палестинских заключенных.
Уже утром вступило в силу четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!