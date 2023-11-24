Светлана Тихановская посетит с рабочим визитом Латвию

В ходе визита Тихановская встретится с высшими должностными лицами Латвии: президентом Эдгаром Ринкевичем, председателем Сейма Дайгой Миериней, премьер-министром Эвикой Силиней, а также госсекретарем Министерства внутренних дел Дмитрием Трофимовым, председателем Рижской думы Вилнисом Кирнисом и госсекретарем МИДа Андрисом Пелшсом.

В ходе визита также запланировано участие Тихановской в заседании региональных директоров по России и Восточной Европе в МИД с участием представителей министерств иностранных дел Чехии, Дании, Эстонии, Великобритании, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, Финляндии и Швеции.

На торжественной церемонии в Латвийской национальной библиотеке Тихановская передаст дар для Полки народных книг. Кроме того, у Тихановской запланированы интервью для ряда представителей латвийских масс-медиа.