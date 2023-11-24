Фото, Видео ⟩ Президент Латвии посетил Украину и встретился с Зеленским

Как сообщил агентству LETA советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, в ходе визита Ринкевич подчеркнул поддержку Латвией Украины и ее евроатлантической интеграции.

В беседе с президентом Украины президент Латвии подтвердил, что Латвия выражает солидарность с Украиной и будет оказывать ей поддержку так долго, как это потребуется.

"Латвия поддерживала Украину еще с 2014 года и продолжит поддерживать до полной победы Украины. В этом году Латвия обучила почти 3000 украинских военнослужащих и продолжит обучение в следующем году. Украина может рассчитывать на политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Латвии", - подчеркнул Ринкевич.

Президент также отметил, что Латвия выступает за начало переговоров по вступлению в ЕС с Украиной.

"Место Украины - в Евросоюзе. Она достигла значительного прогресса в реализации реформ, несмотря на активные боевые действия и борьбу с Россией.

Достигнутый прогресс подтверждает и доклад о расширении Европейской комиссии. Латвия выступает за скорейшее начало переговоров по присоединению к ЕС с Украиной. Латвия готова оказать Украине политическую и техническую поддержку, чтобы способствовать ее интеграции в ЕС", - подчеркнул Ринкевич.