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Фото, Видео ⟩ Президент Латвии посетил Украину и встретился с Зеленским

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: Valsts prezidenta kanceleja

В пятницу, 24 ноября, президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил Украину, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Из публикации Ринкевича в Twitter следует, что президент Латвии во время визита в Украину посетил Черниговскую область, где реализуются финансируемые Латвией проекты реконструкции.

На встрече с президентом Зеленским обсуждалось продолжение двусторонних отношений, а также поддержка Европейского союза (ЕС) и НАТО Украине.

Во время визита в Украину Ринкевич также примет участие в памятных мероприятиях по случаю 90-летия голодомора и в Международном саммите продовольственной безопасности.

Галерея: Эдгар Ринкевич посещает Украину с рабочим визитом

Как сообщил агентству LETA советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, в ходе визита Ринкевич подчеркнул поддержку Латвией Украины и ее евроатлантической интеграции.

В беседе с президентом Украины президент Латвии подтвердил, что Латвия выражает солидарность с Украиной и будет оказывать ей поддержку так долго, как это потребуется.

"Латвия поддерживала Украину еще с 2014 года и продолжит поддерживать до полной победы Украины. В этом году Латвия обучила почти 3000 украинских военнослужащих и продолжит обучение в следующем году. Украина может рассчитывать на политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Латвии", - подчеркнул Ринкевич.

Президент также отметил, что Латвия выступает за начало переговоров по вступлению в ЕС с Украиной.

"Место Украины - в Евросоюзе. Она достигла значительного прогресса в реализации реформ, несмотря на активные боевые действия и борьбу с Россией.

Достигнутый прогресс подтверждает и доклад о расширении Европейской комиссии. Латвия выступает за скорейшее начало переговоров по присоединению к ЕС с Украиной. Латвия готова оказать Украине политическую и техническую поддержку, чтобы способствовать ее интеграции в ЕС", - подчеркнул Ринкевич.

Кроме того, Ринкевич отметил значительную роль Латвии в реконструкции Черниговской области. "Вклад Латвии в восстановление Черниговской области значительный. Латвия вложила уже более пяти миллионов евро и планирует продолжать подобные вложения и в последующие годы. Существенную поддержку оказывают также латвийские неправительственные организации и предприниматели", - отметил Ринкевич.

Президент выразил поддержку украинской формуле мира, которая является единственным способом разрешения нынешней ситуации.

"Только когда последний российский военнослужащий покинет территорию Украины, можно будет говорить об окончании войны", - подчеркнул Ринкевич.

Президент также отметил, что в субботу, 25 ноября, отмечается 90-летие голодомора. "Латвия еще 15 лет назад признала голодомор геноцидом против украинского народа. Возможно провести параллели с голодомором и нынешней ситуацией, действиями России. Но разница в том, что Украина уже не одна", - заявил Ринкевич.

Во время посещения Черниговской области президент встретился с главой военной администрации области Вячеславом Чаусом. Президент также посетил село Ягодное, где совместно с его жителями осмотрел подвал школы, в котором оккупационные войска почти месяц в бесчеловечных условиях удерживали в плену всех жителей села. Ринкевич подчеркнул, что необходимо продолжать активно работать, чтобы добиться всеобъемлющей ответственности России и ее представителей за военные преступления.

В Черниговской области президент также посетил Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко, пострадавший 19 августа в результате налета ракеты, и центр поддержки женщин, созданный в сотрудничестве с Латвийской организацией по защите прав женщин Centrs Marta, осмотрев жилье, построенное при поддержке инициативы "Предприниматели миру" и Латвии и познакомился с украинскими семьями, которые обрели дом благодаря оказанной поддержке.

В ходе визита глава государства также принял участие в совещании, состоявшемся в офисе украинского омбудсмена в Киеве, на котором подчеркнул важность возвращения в Украину незаконно депортированных украинских детей.

Зеленский особо отметил визит президента Латвии в Черниговскую область и Ягодное, а также написал в Twitter о том, что благодарен Латвии за принципиальную позицию в пользу полноправного членства Украины в ЕС.

"Мы ожидаем, что ЕС выполнит свое обещание начать переговоры по вступлению, если Украина выполнит рекомендации ЕС", - сказано в публикации Зеленского.

Как отметил Зеленский, президент Ринкевич в очередной раз подтвердил твердую и неукоснительную поддержку Латвии Украине, в том числе намерение продолжать оказывать военную помощь.

"Мы обсудили дальнейшие поставки и производство боеприпасов и вооружения для сил обороны Украины", - акцентировал президент Украины.

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