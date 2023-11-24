Фото, Видео ⟩ Президент Латвии посетил Украину и встретился с Зеленским

В пятницу, 24 ноября, президент Латвии Эдгар Ринкевич посетил Украину, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Из публикации Ринкевича в Twitter следует, что президент Латвии во время визита в Украину посетил Черниговскую область, где реализуются финансируемые Латвией проекты реконструкции.
Valsts prezidents @edgarsrinkevics: Ukrainas vieta ir Eiropas Savienībā 🇱🇻🇺🇦🇪🇺— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) November 24, 2023
💬https://t.co/v02mNxtvOQ
📸https://t.co/Rci4nEuztf pic.twitter.com/TFw6z5mwh6
На встрече с президентом Зеленским обсуждалось продолжение двусторонних отношений, а также поддержка Европейского союза (ЕС) и НАТО Украине.
Во время визита в Украину Ринкевич также примет участие в памятных мероприятиях по случаю 90-летия голодомора и в Международном саммите продовольственной безопасности.
Галерея: Эдгар Ринкевич посещает Украину с рабочим визитом
Today, I welcomed Latvia's President @EdgarsRinkevics.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 24, 2023
I appreciate his visit not only to Kyiv but also to Yahidne in the Cehrnihiv region, where he witnessed firsthand the consequences of the Russian occupation in 2022.
Russian atrocities in Yahidne serve as a stark… pic.twitter.com/veMUgPZ5Y4
Как сообщил агентству LETA советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис, в ходе визита Ринкевич подчеркнул поддержку Латвией Украины и ее евроатлантической интеграции.
В беседе с президентом Украины президент Латвии подтвердил, что Латвия выражает солидарность с Украиной и будет оказывать ей поддержку так долго, как это потребуется.
"Латвия поддерживала Украину еще с 2014 года и продолжит поддерживать до полной победы Украины. В этом году Латвия обучила почти 3000 украинских военнослужащих и продолжит обучение в следующем году. Украина может рассчитывать на политическую, экономическую, финансовую и военную поддержку Латвии", - подчеркнул Ринкевич.
Президент также отметил, что Латвия выступает за начало переговоров по вступлению в ЕС с Украиной.
"Место Украины - в Евросоюзе. Она достигла значительного прогресса в реализации реформ, несмотря на активные боевые действия и борьбу с Россией.
Достигнутый прогресс подтверждает и доклад о расширении Европейской комиссии. Латвия выступает за скорейшее начало переговоров по присоединению к ЕС с Украиной. Латвия готова оказать Украине политическую и техническую поддержку, чтобы способствовать ее интеграции в ЕС", - подчеркнул Ринкевич.
Кроме того, Ринкевич отметил значительную роль Латвии в реконструкции Черниговской области. "Вклад Латвии в восстановление Черниговской области значительный. Латвия вложила уже более пяти миллионов евро и планирует продолжать подобные вложения и в последующие годы. Существенную поддержку оказывают также латвийские неправительственные организации и предприниматели", - отметил Ринкевич.
Президент выразил поддержку украинской формуле мира, которая является единственным способом разрешения нынешней ситуации.
"Только когда последний российский военнослужащий покинет территорию Украины, можно будет говорить об окончании войны", - подчеркнул Ринкевич.
Президент также отметил, что в субботу, 25 ноября, отмечается 90-летие голодомора. "Латвия еще 15 лет назад признала голодомор геноцидом против украинского народа. Возможно провести параллели с голодомором и нынешней ситуацией, действиями России. Но разница в том, что Украина уже не одна", - заявил Ринкевич.
Во время посещения Черниговской области президент встретился с главой военной администрации области Вячеславом Чаусом. Президент также посетил село Ягодное, где совместно с его жителями осмотрел подвал школы, в котором оккупационные войска почти месяц в бесчеловечных условиях удерживали в плену всех жителей села. Ринкевич подчеркнул, что необходимо продолжать активно работать, чтобы добиться всеобъемлющей ответственности России и ее представителей за военные преступления.
В Черниговской области президент также посетил Черниговский областной академический украинский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко, пострадавший 19 августа в результате налета ракеты, и центр поддержки женщин, созданный в сотрудничестве с Латвийской организацией по защите прав женщин Centrs Marta, осмотрев жилье, построенное при поддержке инициативы "Предприниматели миру" и Латвии и познакомился с украинскими семьями, которые обрели дом благодаря оказанной поддержке.
В ходе визита глава государства также принял участие в совещании, состоявшемся в офисе украинского омбудсмена в Киеве, на котором подчеркнул важность возвращения в Украину незаконно депортированных украинских детей.
Зеленский особо отметил визит президента Латвии в Черниговскую область и Ягодное, а также написал в Twitter о том, что благодарен Латвии за принципиальную позицию в пользу полноправного членства Украины в ЕС.
"Мы ожидаем, что ЕС выполнит свое обещание начать переговоры по вступлению, если Украина выполнит рекомендации ЕС", - сказано в публикации Зеленского.
Как отметил Зеленский, президент Ринкевич в очередной раз подтвердил твердую и неукоснительную поддержку Латвии Украине, в том числе намерение продолжать оказывать военную помощь.
"Мы обсудили дальнейшие поставки и производство боеприпасов и вооружения для сил обороны Украины", - акцентировал президент Украины.
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