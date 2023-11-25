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Танцор с российским паспортом выиграл золото чемпионата мира под флагом Эстонии

Вилле Арике rus.tvnet.lv
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Сара Софи Барябина и гражданин России Алексей Бессонов совсем недавно стали чемпионами мира в классе U21 по стандартному танцу. Фото 2022 года.
Сара Софи Барябина и гражданин России Алексей Бессонов совсем недавно стали чемпионами мира в классе U21 по стандартному танцу. Фото 2022 года. Фото: Facebook/Aleksey Bessonov & Sarah Sofie Barjabin

Согласно базе данных Международной федерации танцевального спорта (WDSF), спортсмены с российскими паспортами Полина Фигуренко и Алексей Бессонов выступают под эгидой Эстонского объединения танцевального спорта (ETSÜ) и флагом Эстонии.

В спортивном танце, как и в фигурном катании, нет ничего необычного в том, что в пару встают спортсмены из разных стран и при этом они могут выбирать, какую страну представлять. 20-летний Алексей Бессонов представляет Эстонию с 2019 года и является партнером Сары Софи Барябиной. Несколько недель назад они стали стипендиатами Tradehouse – их выбрали в числе других подающих надежды молодых спортсменов. Пара получила 5000 евро. В минувшие выходные Барябина и Бессонов завоевали золотую медаль в возрастной группе до 21 года на чемпионате мира по стандартным танцам, проходившем в Риге.

Фигуренко стала партнершей Константина Городилова по танцам в 2021 году, а позже они поженились. В начале ноября они заняли седьмое место на чемпионате мира по латиноамериканским танцам, проходившем в Сибиу (Румыния).

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