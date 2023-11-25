Видео ⟩ Латвийский голкипер признан лучшим игроком в матче НХЛ

"Блю Джекетс" на выезде обыграли "Нью-Джерси Девилз" со счетом 2:1 (2:1, 0:0, 0:0), одержав вторую победу подряд. До этого "Коламбус" имел серию из девяти поражений.

Мерзликин отразил 38 из 39 бросков (97,4%) и был признан первой звездой матча, или лучшим игроком.

В пользу победителей забили канадец Бун Дженнер и американец Эрик Робинсон.

В свою очередь, обыграть латвийского голкипера удалось только шведу Александру Хольцу.

В воротах "Девилз" швейцарец Акира Шмид отразил 26 из 28 бросков (92,9%) и был признан второй по яркости звездой матча.

"Блю Джекетс" в этом сезоне набрали 16 очков в 21 игре, что дает им лишь 28-е место в лиге среди 32 клубов.

Команда "Девилз" набрала 17 очков в 18 матчах и занимает 25-е место.

Видео: Лучшие моменты матча "Коламбус Блю Джекетс" - "Нью-Джерси Девилз" (на английском языке)