"Заснул в транспорте". Полиция доставила домой потерявшегося 11-летнего мальчика

Прибывшие на место полицейские встретили сотрудницу Rīgas satiksme и заблудившегося мальчика, который объяснил, что ехал на общественном транспорте домой с тренировки, но случайно уснул. Также мальчик рассказал, что у него сломался телефон, поэтому не может связаться с матерью.

Опросив мальчика, правоохранителям удалось установить его данные, с помощью которых был также установлен адрес его проживания. Затем было принято решение вернуть мальчика домой, где его встретила мать. Женщина была очень взволнована и минуту назад уже звонила в полицию о пропаже сына.

При осмотре места жительства условия были удовлетворительными и ничто не свидетельствовало о том, что мать не могла позаботиться о ребенке.

Рижская муниципальная полиция призывает родителей регулярно обсуждать со своими детьми действия в случае, если они заблудились. Если у ребенка случилась передряга с мобильным телефоном, то за помощью всегда можно обратиться в каком-нибудь общественном месте, где есть взрослые.

В том числе, если на общественном транспорте получается заехать слишком далеко или сесть не туда, то всегда можно обратиться к водителю, который поможет и свяжется с полицией. Также в таких случаях важно, что ребенок знает или у него хотя бы на листочке прописан номер мобильного телефона родителей, а также адрес места жительства.