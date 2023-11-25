В единственный КПП на границе Финляндии и России прибыли 50 соискателей убежища

В субботу, 25 ноября, в пункт пропуска Рая-Йосеппи прибыла группа соискателей убежища численностью 50 человек, сообщает журналист финского общественного СМИ Yle.
В пятницу, 24 ноября, в пункт пересечения границы прибыли только трое просителей убежища.
Старший лейтенант Лапландской пограничной службы Янне Койвунен (Janne Koivunen) утром считал, что и суббота будет спокойной. По его словам, пограничники готовы к различным сценариям на границе.
После закрытия пунктов пересечения границы на восточной границе Рая-Йоосеппи остается единственным открытым контрольным пунктом, на котором можно запросить убежище.
В ноябре через восточную границу в Финляндию прибыло более 800 соискателей убежища.
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