Главное за 25 ноября ⟩ Ринкевич в Киеве, сильный снегопад и ошибки в реконструкции парка Победы

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу, 25 ноября, в рамках визита в Украину принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию голодомора в Киеве, и встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщил агентству LЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия, который руководил переговорами украинской делегации с Россией, заявил, что весной 2022 года делегация РФ предложила прекратить войну, если Украина откажется вступить в НАТО, сообщает "Медуза".

В настоящее время ни Украина, ни Россия не могут накопить достаточно сил, чтобы создать на фронте ударный кулак, многократно превосходящий силы противника. На тех направлениях, где пытается наступать каждая из армий, противник успел подготовиться к обороне настолько, что для прорыва превосходство наступающих должно быть подавляющим. В чем причины такого положения, при каких условиях одна из сторон сможет переломить ситуацию и ожидать ли этого уже зимой?

В группе Facebook "EZ-дуны!" в пятницу, 24 ноября, было опубликовано видео, на котором запечатлено боковое скольжение автобуса, которое чуть не привело к аварии, передает эстонский портал Rus.Postimees.

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