Главное за 25 ноября ⟩ Ринкевич в Киеве, сильный снегопад и ошибки в реконструкции парка Победы

В субботу, 25 ноября, Латвия продолжает наслаждаться снегом, а также справляться с не самыми приятными его последствиями, в частности, авариями. В мире же все больше информации всплывает вокруг войны в Украине, которая совсем не притихла - новая массовая атака на Киев (где находится с визитом президент Латвии Эдгар Ринкевич) произошла сегодня рано утром. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET!
Новости Латвии:
В этом году названию парка Победы (Узварас) исполняется 100 лет. После сноса памятника советской армии долго шли дискуссии о том, какова будет судьба парка. Наконец 11 ноября он пережил свое второе рождение. Однако в недавно открывшемся парке обнаружили ряд недостатков, сообщает программа Bez Tabu.
23 ноября после 19:00 Рижская муниципальная полиция получила информацию о том, что на конечной остановке общественного транспорта в Зиепниеккалнсе у диспетчера Rīgas satiksme находится 11-летний мальчик, который заблудился. На место был незамедлительно направлен ближайший экипаж Земгальского управления Госполиции.
Утром в субботу, 25 ноября, в Марупе загорелся легковой автомобиль, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
На автодороге А9 (Лиепайское шоссе) возле Тукумса, Смарде и Слампе в обоих направлениях было полностью перекрыто движение, сообщает на платформе Х Latvijas Valsts ceļi.
Ночью местами в центральных районах Латвии ожидается сильный снегопад, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Этой ночью на значительной территории Украины была объявлена воздушная тревога, а около 3:33 поступило сообщение о пуске баллистической ракеты с северного направления в сторону Киева. Дроны-камикадзе, или "Шахеды", были направлены к Киеву в большом количестве и с разных сторон. Во многих местах были слышны взрывы, работала противовоздушная оборона, медики выехали в места, где от авиаударов пострадали жилые дома. Всего тревога длилась 6 часов и 8 минут.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в субботу, 25 ноября, в рамках визита в Украину принял участие в мероприятиях, посвященных 90-летию голодомора в Киеве, и встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщил агентству LЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.
Глава фракции "Слуга народа" Верховной рады Украины Давид Арахамия, который руководил переговорами украинской делегации с Россией, заявил, что весной 2022 года делегация РФ предложила прекратить войну, если Украина откажется вступить в НАТО, сообщает "Медуза".
В настоящее время ни Украина, ни Россия не могут накопить достаточно сил, чтобы создать на фронте ударный кулак, многократно превосходящий силы противника. На тех направлениях, где пытается наступать каждая из армий, противник успел подготовиться к обороне настолько, что для прорыва превосходство наступающих должно быть подавляющим. В чем причины такого положения, при каких условиях одна из сторон сможет переломить ситуацию и ожидать ли этого уже зимой?
В группе Facebook "EZ-дуны!" в пятницу, 24 ноября, было опубликовано видео, на котором запечатлено боковое скольжение автобуса, которое чуть не привело к аварии, передает эстонский портал Rus.Postimees.
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