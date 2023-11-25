Фото ⟩ Визит президента Эдгара Ринкевича в Украину

Россия использует голод как оружие, сказал в субботу, 25 ноября, в ходе выступления на саммите продовольственного обеспечения в Украине президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Фото: рабочий визит президента Латвии Эдгара Ринкевича в Украину
Советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис сообщил агентству LETA, что во время рабочего визита на Украину Ринкевич принял участие в памятном мероприятии по случаю 90-летия Голодомора, во втором Международном саммите продовольственного обеспечения "Зерно из Украины", а также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.
Президент в обращении на саммите продовольственного обеспечения осудил преступные действия России в Украине, используя голод в качестве оружия.
"В 90-летие Голодомора мы отдаем дань памяти жертвам Голодомора. Сегодня мы снова стали свидетелями преступлений России против Украины и украинского народа. Россия снова использует голод как оружие, но на этот раз Украина не одна, у нее есть поддержка партнеров", - заявил Ринкевич.
Президент отметил, что агрессия России против Украины имеет глобальное влияние, недостачу украинской сельскохозяйственной продукции особенно ощущают жители южных стран. В связи с этим президент призвал поддержать украинскую формулу мира для совместного достижения целей продовольственного обеспечения и решения глобального продовольственного кризиса.
На встрече с премьер-министром Украины и председателем Верховной рады Украины президент Латвии подтвердил солидарность Латвии с Украиной и готовность поддерживать ее в политическом, экономическом, финансовом и военном отношении столько, сколько это потребуется.
"Сегодня ночью мы пережили крупнейшую атаку беспилотников на Киев с начала полномасштабных военных действий. Мы должны обеспечить военную поддержку Украине, чтобы помочь не только вооруженным силам Украины, но и защитить мирное население", - подчеркнул Ринкевич. Президент также выразил поддержку началу переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
В завершение рабочего визита президент встретился с почетными консулами Латвии в Украине, которые оказывают поддержку в поставках гуманитарной помощи.
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