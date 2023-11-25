Фото ⟩ Визит президента Эдгара Ринкевича в Украину

Фото: рабочий визит президента Латвии Эдгара Ринкевича в Украину

Советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис сообщил агентству LETA, что во время рабочего визита на Украину Ринкевич принял участие в памятном мероприятии по случаю 90-летия Голодомора, во втором Международном саммите продовольственного обеспечения "Зерно из Украины", а также встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком.

Президент в обращении на саммите продовольственного обеспечения осудил преступные действия России в Украине, используя голод в качестве оружия.

"В 90-летие Голодомора мы отдаем дань памяти жертвам Голодомора. Сегодня мы снова стали свидетелями преступлений России против Украины и украинского народа. Россия снова использует голод как оружие, но на этот раз Украина не одна, у нее есть поддержка партнеров", - заявил Ринкевич.