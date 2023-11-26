Освобожденные боевиками ХАМАС заложники — кто они?

По данным группы, выступавшей от имени многих заложников и их семей, ее муж Саид Моше был убит в результате нападения.

Семья опознала ее на видео, в котором она была между двумя боевиками ХАМАС.

Родственники увидели похищенную Адина Моше на видео, снятом боевиками ХАМАС Фото: FAMILY HANDOUT

44-летняя Даниэль Алони и ее шестилетняя дочь Эмилия были похищены из Нир-Оза вместе с 34-летней сестрой Алони, мужем сестры и их трехлетними дочерьми-близнецами. У сестры они были в гостях.

Как пишут израильские СМИ, Алони была на видео с Еленой Труфановой и Римон Киршт, на котором женщины просили израильского премьера Биньямина Нетаньяху сделать все для их освобождения.

34-летняя Дорон Кац-Ашер и две ее дочери — четырех летняя Раз и двухлетняя Авив — также были взяты в плен, когда находились у родственников недалеко от границы с сектором Газа.

После похищения ее муж Йони Ашер увидел на видео, как его жену Дорон и дочерей Раз и Авив вместе с другими пленными отправили в кузов автомобиля. Позже он отследил местоположение мобильного телефона жены — он оказался в секторе Газа.

«Я полон решимости добиться воскрешения моей семьи после травмы и ужасной утраты, которую мы пережили», — сообщил Ашер Би-би-си после их освобождения.