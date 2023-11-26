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В тюрьме, возможно, умер экс-полицейский, виновный в смерти Джорджа Флойда. Ранее на него напали с ножом

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Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда.
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, осужденный за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Фото: PopBase/"X"

Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, приговоренный к 22,5 годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, возможно, скончался в больнице в Тусоне, штат Аризона, США, сообщают некоторые СМИ. В субботу, 25 ноября, стало известно, что в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, на него напал с ножом другой заключенный. При этом официальных подтверждений смерти заключенного нет, а представитель прокуратуры Миннесоты, где Шовин представл перед судом, ранее заявил, что, по имеющейся информации, экс-полицейский должен выжить, пишет Associated Press.

Дерек Шовин получил множественные ранения и был доставлен в отделение интенсивной терапии.

Адвокат Шовина Эрик Нельсон рекомендовал держать его подальше от других заключенных, чтобы он не стал мишенью для нападений. Шовина ради его собственной безопасности в тюрьме штата Миннесота в основном держали в одиночной камере.

Федеральное исправительное учреждение в Тусоне, где Шовин получил смертельные ранения, - тюрьма среднего режима, которая часто страдает от сбоев в системе безопасности и нехватки персонала. В результате нападения никто из сотрудников тюрьмы не пострадал, а Федеральное бюро расследований (ФБР) было уведомлено об инциденте. Посещения тюрьмы, в которой содержатся около 380 заключенных, были временно приостановлены.

Нанесение ножевого ранения Шовину стало вторым крупным нападением на заключенных федеральной тюрьмы США за последние пять месяцев. В июле в федеральной тюрьме во Флориде заключенный ударил ножом бывшего спортивного врача Ларри Нассара, который был признан виновным в изнасилованиях и педофилии.

47-летний Шовин был отправлен в Федеральное исправительное учреждение Тусона в августе 2022 года из тюрьмы строгого режима штата Миннесота для одновременного отбывания 21 года федерального наказания за нарушение гражданских прав Флойда и 22 лет и шести месяцев в тюрьме штата за убийство второй степени.

Убийство Джорджа Флодйа привели к массовым протестным акциям движения Black Lives Matter.

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