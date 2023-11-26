Полиция разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Анастасию

Государственная полиция Пририжья разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Анастасию Рунце, которая 25 ноября около 17:00 покинула свое место жительства в Олайне на улице Земгалес, и чье местонахождение до сих пор неизвестно.