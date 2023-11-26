Полиция разыскивает пропавшую несовершеннолетнюю Анастасию

Государственная полиция Пририжья разыскивает пропавшую без вести несовершеннолетнюю Анастасию Рунце, которая 25 ноября около 17:00 покинула свое место жительства в Олайне на улице Земгалес, и чье местонахождение до сих пор неизвестно.
Внешность девочки: рост около 163 см, темные волосы средней длины, спортивное телосложение. Была одета в черную куртку с капюшоном, красную шапку, голубые джинсы, черные ботинки и очки. Вероятно, имела с собой рюкзак.
Полиция призывает ознакомиться с фотографией девочки и отозваться каждого, кто располагает информацией о ее возможном местонахождении, позвонив по номеру 670 859 38 или 110.
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