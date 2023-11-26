Главное за 26 ноября ⟩ Рекорды холода, последние поиски Анны Янсоне и освобождение заложников в Израиле

Издание Bloomberg сообщило, что некоторые государства-члены Евросоюза хотят смягчить новейший пакет санкций против России, который призван затруднить РФ возможность обойти существующие санкции через третьи страны, сообщает "Медуза".

Прошедшей ночью в четырех областях РФ - Московской, Тульской, калужской и Брянской - произошли атаки беспилотников, сообщило Минобороны РФ утром в воскресенье.

В пятницу, 24 ноября, в Израиль вернулась первая группа заложников, похищенных террористической группировкой ХАМАС и переданных сотрудникам Международного комитета Красного Креста. По данным израильских телеканалов, Красному Кресту были переданы 13 женщин и детей.

В Саттон-ин-Ашфилде, Великобритания, женщина умерла после того, как выпила слишком много воды. Семья женщины получила извинения от Национальной службы здравоохранения, так как следствие пришло к выводу, что смерть женщины наступила из-за ошибок врачей, сообщает LADbible.

Как сообщает New York Post, несколько туристов чудом избежали несчастного случая, пытаясь сфотографироваться на самом опасном пляже Исландии - Рейнисфьяра.

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В литературе прошедших веков любовь изображается как возвышенное чувство, от которого вырастают крылья и пропадает ночной покой. А каково современное восприятие этого чувства?

Президент страны Эдгар Ринкевич объявил, что после праздника 18 ноября он внесет в Сейм законодательную инициативу о необходимости требовать допуска к государственной тайне для руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров, чтобы они могли выполнять свои обязанности. Инициатива кажется настолько самоочевидной, что непонятно только, почему такое требование не было выдвинуто гораздо раньше.

Хотя ни Департамент полиции и погранохраны, ни министр внутренних дел не планируют заранее закрывать пограничные пункты Эстонии с Россией из-за 30 мигрантов, они подтверждают, что подготовка к этому ведется. В ближайшее время будут закрыты две полосы движения на автомобильном пункте пропуска в Нарве, пишет Rus.Postimees.

​Первая часть израильских заложников из сектора Газа освобождена после наступления паузы в войне Израиля против ХАМАС. Почти все они 7 октября были увезены в плен из одного кибуца — Нир-Оз. Что еще известно об освобожденных?