Последнее осеннее воскресенье, 26 ноября, заканчивается - а за окном уже очевидная зима. В некоторых местах Латвии побиты рекорды холода. И прогнозы синоптиков на ближайшее будущее тепла не обещают. Из других новостей: прошли, возможно, последние поиски Анны Янсоне, фоторадары за год собрали почти 16 млн евро, первая группа заложников ХАМАС вернулись на свободу. Об этом и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 26 ноября ⟩ Рекорды холода, последние поиски Анны Янсоне и освобождение заложников в Израиле
Новости Латвии:
На следующей неделе в Латвии сохранятся морозы и продолжит увеличиваться снежный покров, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на воскресенье в Салдусе и Стенде побит рекорд минимальной температуры воздуха для 26 ноября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
"Сегодня мы провели, возможно, последние поиски этого года в том лесу", - сообщает в своем Х муж пропавшей Анны Янсоне. Анна является пропавшей без вести со 2 ноября.
По данным Государственной полиции, сумма штрафов, наложенных в Латвии в этом году за нарушения скорости, выявленные измерительными приборами без остановки транспортного средства (фоторадарами), составила 15 929 825 евро.
На этой неделе в возрасте 41 года скончался десятиборец Атис Вайсюнс, сообщила семья спортсмена.
За рубежом:
Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин, приговоренный к 22 с половиной годам тюремного заключения за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, возможно, скончался в больнице в Тусоне, штат Аризона, США, сообщают некоторые СМИ. В субботу, 25 ноября, стало известно, что в тюрьме, где Шовин отбывал наказание, на него напал с ножом другой заключенный. При этом официальных подтверждений смерти заключенного нет, а представитель прокуратуры Миннесоты, где Шовин предстал перед судом, ранее заявил, что, по имеющейся информации, экс-полицейский должен выжить, пишет Associated Press.
Издание Bloomberg сообщило, что некоторые государства-члены Евросоюза хотят смягчить новейший пакет санкций против России, который призван затруднить РФ возможность обойти существующие санкции через третьи страны, сообщает "Медуза".
Прошедшей ночью в четырех областях РФ - Московской, Тульской, калужской и Брянской - произошли атаки беспилотников, сообщило Минобороны РФ утром в воскресенье.
В пятницу, 24 ноября, в Израиль вернулась первая группа заложников, похищенных террористической группировкой ХАМАС и переданных сотрудникам Международного комитета Красного Креста. По данным израильских телеканалов, Красному Кресту были переданы 13 женщин и детей.
В Саттон-ин-Ашфилде, Великобритания, женщина умерла после того, как выпила слишком много воды. Семья женщины получила извинения от Национальной службы здравоохранения, так как следствие пришло к выводу, что смерть женщины наступила из-за ошибок врачей, сообщает LADbible.
Как сообщает New York Post, несколько туристов чудом избежали несчастного случая, пытаясь сфотографироваться на самом опасном пляже Исландии - Рейнисфьяра.
Интересное чтиво:
В литературе прошедших веков любовь изображается как возвышенное чувство, от которого вырастают крылья и пропадает ночной покой. А каково современное восприятие этого чувства?
Президент страны Эдгар Ринкевич объявил, что после праздника 18 ноября он внесет в Сейм законодательную инициативу о необходимости требовать допуска к государственной тайне для руководителей самоуправлений, их заместителей и исполнительных директоров, чтобы они могли выполнять свои обязанности. Инициатива кажется настолько самоочевидной, что непонятно только, почему такое требование не было выдвинуто гораздо раньше.
Хотя ни Департамент полиции и погранохраны, ни министр внутренних дел не планируют заранее закрывать пограничные пункты Эстонии с Россией из-за 30 мигрантов, они подтверждают, что подготовка к этому ведется. В ближайшее время будут закрыты две полосы движения на автомобильном пункте пропуска в Нарве, пишет Rus.Postimees.
Первая часть израильских заложников из сектора Газа освобождена после наступления паузы в войне Израиля против ХАМАС. Почти все они 7 октября были увезены в плен из одного кибуца — Нир-Оз. Что еще известно об освобожденных?
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