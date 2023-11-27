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Фото ⟩ Тимма встретился с Седоковой, а у Стужук зимние радости

rus.tvnet.lv
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Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные. Узнайте, кто радовался наступлению зимы!

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