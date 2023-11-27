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Финн оставил чизбургер из McDonald's в шкафу на восемь лет! Посмотрите, что произошло

rus.postimees.ee
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Чизбургер. Фото иллюстративное.
Чизбургер. Фото иллюстративное. Фото: Kirill Kudryavtsev

Восемь лет назад видеоредактор Iltalehti Сипе Мюллюниеми провел летние каникулы в Финляндии и решил провести эксперимент, пишет Rus.Postimees.

"Мы с сестрой направлялись на север. Мы остановились в McDonald's в Оулу и заказали несколько чизбургеров", - вспоминает Мюллюниеми. Однако один чизбургер остался несъеденным и до конца поездки был забыт в багажнике машины. Когда Мюллюниеми снова нашел его, у него возникла идея.

"Я читал о гамбургерах, которые хранятся годами, поэтому решил сам попробовать, что произойдет. Это была забавная мысль", - говорит он.

Он положил чизбургер в шкаф в доме родителей и проверял его лишь время от времени. Теперь, восемь лет спустя, чизбургер достали из упаковки и он выглядит на удивление хорошо. На нем не было видно плесени, он лишь немного подсох.

Посмотрите фотографии и видео чизбургера, который восемь лет пролежал в шкафу, здесь!

Пресс-секретарь McDonald's в Финляндии Хели Рюханен ответила изданию. Вопрос заставил ее улыбнуться. Она сказала, что редко кто намеренно хранит гамбургеры годами.

"На самом деле в этом нет ничего удивительного. Булочки McDonald's перед подачей поджаривают, из-за чего они высыхают. При правильных условиях они могут храниться годами", - пояснила Рюханен.

Представитель McDonald's также отметила, что говяжьи котлеты для гамбургеров сделаны из стопроцентной говядины. В правильных условиях мясо тоже хорошо сохраняется. Рюханен добавила, что особенно хорошо сохнут продукты без соусов, салата или помидоров. Она напомнила, что исторически сушка была методом сохранения хлеба и мяса.

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