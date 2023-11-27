Ринкевич о реагировании на конфликт на Ближнем Востоке: международное сообщество потерпело неудачу

По его мнению, в развитии ситуации между Израилем и террористической организацией ХАМАС многое может решить случайность.

"Хотя мы видим, что идет обмен заложниками, ХАМАС освобождает израильских граждан, есть моменты прекращения огня, но из разговоров с руководством Израиля и Палестинской автономии становится ясно, что они прекрасно понимают, что ситуация настолько взрывоопасна, что даже непреднамеренное нарушение может вновь привести к полномасштабным боевым действиям", - сказал президент.

Он выразил надежду, что прекращение огня и с таким трудом запущенные дипломатические процессы продолжатся.

"Разговаривая с людьми в Израиле, можно сказать, что они переживают огромную травму, сравнимую с той, которая была в США после 11 сентября. Это трагедия для обеих сторон. Палестинская администрация заявляет, что не поддерживает террористов ХАМАС. Однако международное сообщество, как ООН, так и другие структуры, потерпело полное фиаско. На данном этапе мы должны идти шаг за шагом - прекращение огня, освобождение людей, а затем посмотреть, какие шаги можно предпринять", - сказал президент Латвии.