ВМС США освободили захваченный у берегов Йемена танкер

Ранее агентства Reuters и AP сообщили, что USS Mason ответил на сигнал бедствия, поданный гражданским судном в Аденском заливе, после чего танкер был освобожден. Кроме того, американские военные заявили о двух баллистических ракетах, которые после захвата танкера неизвестными были выпущены из удерживаемого хуситами Йемена и упали в воду возле корабля США.

На борту - моряки из нескольких стран

Компания Zodiac Maritime, которой принадлежит судно, отметила, что экипаж Central Park и сам танкер остались невредимы. На его борту находятся 22 моряка, в том числе из России, Грузии, Болгарии и Турции. "Мы хотели бы поблагодарить коалиционные силы, которые быстро отреагировали, защитив ресурсы в регионе и поддержав международное морское право", - заявили в компании.