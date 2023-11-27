В результате пожара в Скрунде погиб человек

В 4:35 поступил вызов в Скрунду Кулдигского края, где в коридоре двухэтажного жилого дома горели брикеты и перекрытие между этажами. В задымленной комнате был обнаружен погибший мужчина.

Вечером в воскресенье пожарные получили вызов на улицу Валкас в Даугавпилсе, где на момент прибытия VUGD открытым пламенем горел одноэтажный нежилой дом площадью 50 кв. м. Во время тушения в доме был обнаружен человек, которого передали медикам.

Также в воскресенье в VUGD поступил вызов в Каунатскую волость Резекненского края, где в двухэтажном здании для временного размещения горела котельная на площади 20 кв. м. В результате пожара пострадали два человека.