Пн, 27.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Искать

В результате пожара в Скрунде погиб человек

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Пожарные. Иллюстративное фото
Пожарные. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник утром в результате пожара в Скрунде погиб человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В 4:35 поступил вызов в Скрунду Кулдигского края, где в коридоре двухэтажного жилого дома горели брикеты и перекрытие между этажами. В задымленной комнате был обнаружен погибший мужчина.

Вечером в воскресенье пожарные получили вызов на улицу Валкас в Даугавпилсе, где на момент прибытия VUGD открытым пламенем горел одноэтажный нежилой дом площадью 50 кв. м. Во время тушения в доме был обнаружен человек, которого передали медикам.

Также в воскресенье в VUGD поступил вызов в Каунатскую волость Резекненского края, где в двухэтажном здании для временного размещения горела котельная на площади 20 кв. м. В результате пожара пострадали два человека.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх