Официально: Латвия примет олимпийский квалификационный турнир по баскетболу

Греция, Испания и Пуэрто-Рико примут три других турнира.

В понедельник мужская сборная Латвии по баскетболу узнает своих соперников в этом турнире. Жеребьевка состоится в 20 часов по латвийскому времени.

Согласно мировому рейтингу FIBA, обновленному после финала Кубка мира, в первой корзине жеребьевки находятся Испания, Латвия, Литва и Словения. Во вторую корзину попали Бразилия, Италия, Греция и Польша, в третью - Пуэрто-Рико, Черногория, Доминиканская Республика и Финляндия, в четвертую - Новая Зеландия, Грузия, Мексика и Ливан, в пятую - Хорватия, Кот-д'Ивуар, Ангола и Филиппины, в шестую - Египет, Багамы, Камерун и Бахрейн.

В каждом квалификационном турнире будут подгруппы А и В. Сборные первой, четвертой и пятой корзины будут играть А, а второй, третьей и шестой - в подгруппе В.

Всего в последней квалификации примут участие 24 команды, которые будут разделены на четыре турнира по шесть команд в каждом. На Олимпиаду попадут только победители этих турниров.

Отборочные турниры пройдут со 2 по 7 июля 2024 года, а мужской баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже - с 27 июля по 10 августа. Групповые турниры будут проходить в Лилле, а решающие матчи - в Париже.