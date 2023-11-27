Конституционный суд: правила о повышении платы за въезд в Юрмалу были приостановлены необоснованно

КС пришел к выводу, что содержащиеся в оспариваемом приказе министра аргументы о том, что поправки приняты с нарушением данных самоуправлению полномочий, не обоснованы. Самоуправление было вправе, во-первых, установить зону особого режима с целью защиты окружающей среды, а во-вторых, установить пошлину за въезд транспортных средств в такую зону. Муниципальная пошлина за въезд в зону особого режима носит экономически регулятивный характер - она влияет на выбор людей и тем самым способствует охране зоны особого режима.

КС признал, что содержащиеся в приказе министра аргументы о том, что самоуправление в пояснительном письме к поправкам не обосновало их необходимость и влияние на предпринимательскую среду, а также не проводило консультации с частными лицами, не были обоснованы.

КС пришел к выводу, что пояснительное письмо, приложенное к обязательным правилам думы, является одним из источников информации о необходимости правового акта, его применении и влиянии на различные сферы. Самоуправление включило в пояснительное письмо к поправкам достаточное обоснование того, что повышение пошлины и продление периода ее применения направлены на сокращение количества въезжающих в зону особого режима в Юрмалу транспортных средств. Кроме того, КС пришел к выводу, что муниципалитет оценил данные о количестве находящихся в городе предприятий, связанных с туристическими и гостиничными услугами, а также провел консультации с предпринимателями, поддержавшими увеличение пошлины.

В свою очередь, изучив необходимость консультаций с общественностью, КС пришел к выводу, что поправки касаются всех жителей страны, которые хотели бы въехать в Юрмалу.

В рассматриваемом деле невозможно выявить конкретных лиц, мнение которых было бы необходимо выслушать, а опрос всех жителей Латвии не был бы соразмерным.

Учитывая упомянутое, КС признал, что указанные в оспариваемом распоряжении министра аргументы не обоснованы и министр неправомерно приостановил действие обязательных правил. Таким образом, действие приостановленных правил с момента оглашения решения суда возобновлено.