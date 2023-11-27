Перемирие в секторе Газа продлевается еще на два дня

"Катар объявляет, что в рамках продолжающегося посредничества была достигнута договоренность о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня", - сказано в заявлении представителя катарского МИД Маджеда Аль Ансари в соцсети X.

Представитель ХАМАС также заявили агентству Reuters сказал, что "с братьями из Катара и Египта достигнута договоренность о продлении перемирия еще на два дня на тех же условиях, что и предыдущее четырехдневное прекращение огня".

В отдельном интервью катарским СМИ боевики ХАМАС сообщили, что "готовят новые списки заложников".

Израильские власти ранее сообщали, что готовы продолжать перемирие, если боевики ХАМАС каждый день будут освобождать как минимум 10 заложников.