Дети и молодежь в Латвии ведут нездоровый образ жизни; министр обеспокоен

По данным Министерства здравоохранения,

29,1% мальчиков и 24,8% девочек в возрасте девяти лет имеют избыточный вес или ожирение.

Физическая активность также низка: только 21,6% мальчиков и 14,6% девочек в возрастной группе 15 лет достаточно физически активны.

Несмотря на то, что в последние годы был принят ряд мер, таких как введение норм питания и требований к качеству услуг общественного питания в образовательных учреждениях, снижение потребления подслащенных безалкогольных напитков детьми и молодежью за счет применения акцизного налога, а также меры по популяризации физической активности и здорового питания, общие представления о здоровом образе жизни остаются недостаточными, что отражается в повседневных привычках детей и молодежи.

Министр подчеркнул, что здоровое питание и достаточная физическая активность являются краеугольными камнями хорошего здоровья, которые не только обеспечивают его сохранение, но и улучшают качество жизни.

В свою очередь нездоровые повседневные привычки создают значительную нагрузку на здравоохранение и государство в целом, поскольку увеличивается количество людей с ожирением, растет заболеваемость сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями.

Минздрав представил участникам заседания план действий по снижению распространенности ожирения и мер по укреплению здоровья населения, финансируемых из фондов Европейского союза.

Также были представлены результаты исследования привычек, влияющих на здоровье латвийских школьников, согласно которым в 2022 году показатели значительно ухудшились: уменьшилось число школьников, которые в будние дни завтракают, снизилось потребление фруктов и овощей, особенно среди девочек, при этом увеличилось потребление сладостей и подслащенных напитков.

Физическая активность среди школьников также снизилась, что свидетельствует о негативном влиянии пандемии Covid-19 на связанные со здоровьем привычки, поэтому необходимо немедленно предпринимать целенаправленные меры по изменению поведения детей и молодежи, указал Минздрав.