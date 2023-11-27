Сборная Латвии по баскетболу узнала своих соперников на олимпийском квалификационном турнире

На церемонии жеребьевки в швейцарском городе Мезе сборная Латвии по баскетболу узнала своих соперников по олимпийскому квалификационному турниру следующего года.
Уже сообщалось, что Латвия станет одним из четырех хозяев олимпийского квалификационного турнира по баскетболу, объявила в понедельник Международная федерация баскетбола (FIBA).
Сборная Латвии сразится со сборными Грузии и Филиппин в подгруппе А в рижском олимпийском квалификационном турнире. А в группе B встретятся сборные Бразилии, Черногории и Камеруна.
Турнир в Валенсии
Группа А: Испания, Ливан, Ангола.
Группа B: Польша, Финляндия, Багамские острова.
Турнир в Сан-Хуане
Группа A: Литва, Мексика, Кот-д'Ивуар.
Группа B: Пуэрто-Рико, Италия, Бахрейн.
Турнир в Пирее
Группа А: Словения, Новая Зеландия, Хорватия.
Группа B: Греция, Доминиканская Республика, Египет.
В каждом квалификационном турнире будут подгруппы А и В. Сборные первой, четвертой и пятой корзины будут играть А, а второй, третьей и шестой - в подгруппе В.
Всего в последней квалификации примут участие 24 команды, которые будут разделены на четыре турнира по шесть команд в каждом. На Олимпиаду попадут только победители этих турниров.
Отборочные турниры пройдут со 2 по 7 июля 2024 года, а мужской баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже - с 27 июля по 10 августа. Групповые турниры будут проходить в Лилле, а решающие матчи - в Париже.
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