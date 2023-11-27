Сборная Латвии по баскетболу узнала своих соперников на олимпийском квалификационном турнире

Уже сообщалось, что Латвия станет одним из четырех хозяев олимпийского квалификационного турнира по баскетболу, объявила в понедельник Международная федерация баскетбола (FIBA).

Сборная Латвии сразится со сборными Грузии и Филиппин в подгруппе А в рижском олимпийском квалификационном турнире. А в группе B встретятся сборные Бразилии, Черногории и Камеруна.

Турнир в Валенсии

Группа А: Испания, Ливан, Ангола.

Группа B: Польша, Финляндия, Багамские острова.

Турнир в Сан-Хуане

Группа A: Литва, Мексика, Кот-д'Ивуар.

Группа B: Пуэрто-Рико, Италия, Бахрейн.

Турнир в Пирее

Группа А: Словения, Новая Зеландия, Хорватия.

Группа B: Греция, Доминиканская Республика, Египет.

В каждом квалификационном турнире будут подгруппы А и В. Сборные первой, четвертой и пятой корзины будут играть А, а второй, третьей и шестой - в подгруппе В.

Всего в последней квалификации примут участие 24 команды, которые будут разделены на четыре турнира по шесть команд в каждом. На Олимпиаду попадут только победители этих турниров.

Отборочные турниры пройдут со 2 по 7 июля 2024 года, а мужской баскетбольный турнир на Олимпиаде в Париже - с 27 июля по 10 августа. Групповые турниры будут проходить в Лилле, а решающие матчи - в Париже.