Видео ⟩ Британский боксер признался, что рефери спас ему жизнь в бою с Александром Усиком

Сейчас 40-летний Беллью более известен как комментатор бокса. В свою очередь, поклонники кинофраншизы "Рокки" узнают в нем боксера, с которым в финальном поединке фильма "Крид" встретился главный герой Адонис Крид.

Однако за свою профессиональную карьеру Беллью был одним из ведущих боксеров в тяжелом весе, с которым в свое время встретился и латвийский боксеру Майрис Бриедис. Однако в 2017 году Беллью оставил свой чемпионский пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

Последний профессиональный бой в своей карьере Беллью провел в 2018 году против Александра Усика. В этом бою украинский боксер отстоял свой статус абсолютного чемпиона, нокаутировав британца.

Видео: Фрагмент боя Усик-Беллью

Беллью не скрывал, что драться с Усиком очень: "Конечно, он великолепен. Я дрался с более сильными боксерами, дрался с более быстрыми, но никогда не дрался с тем, у кого есть все. Он тебя изучает. Усик "скачивает" информацию о том, что ты делаешь. У него на это уходит три раунда. В моем случае это было восемь раундов. Я устал. Помню все до седьмого раунда. А восьмой не помню".

Затем Усик нанес удар левой, отправив Беллью в нокдаун. Британский боксер смог встать, но рефери решил остановить бой. "Я поднялся, когда рефери досчитал до шести. Он не нокаутировал меня "вчистую", - рассказал британский боксер. - Я поднялся. Слава богу, рефери остановил бой. Он бы убил меня. Рефери буквально спас мне жизнь, потому что следующий удар, вероятно, повалил бы меня навсегда. Бокс на высшем уровне жесток. Моим приоритетом было благополучно вернуться домой. Победа любой ценой - только после этого".

За свою профессиональную карьеру Беллью завоевал 30 побед, три поражения и одну ничью.