В Латвии проверили сирены тревоги

В то же время VUGD напоминает, что в случаях, если население ранее не было предупреждено о проверке, при звуке сирен следует включить телевизоры, радиоприемники или другие устройства, например, радио в мобильном телефоне, чтобы узнать о причине тревоги и необходимых действиях.