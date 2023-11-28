В Латвии проверили сирены тревоги

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сегодня, 28 ноября, с 10:00 до 10:20 включила по всей стране на три минуты сирены тревоги, чтобы проверить работу системы экстренного оповещения.
Это была плановая проверка сирен.
В то же время VUGD напоминает, что в случаях, если население ранее не было предупреждено о проверке, при звуке сирен следует включить телевизоры, радиоприемники или другие устройства, например, радио в мобильном телефоне, чтобы узнать о причине тревоги и необходимых действиях.
Сирены тревоги предназначены для быстрого оповещения населения в случаях стихийного или техногенного бедствия или их угрозы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!