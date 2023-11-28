Полиция предупредила пьяного мужчину, чтобы тот не садился за руль. Тот не послушался

В ходе разговора мужчина пояснил, что ждет жену, чтобы после этого отправиться домой. От мужчины ощущался сильный запах алкоголя, поэтому сотрудники полиции предупредили его, что в состоянии алкогольного опьянения запрещено управлять транспортным средством, на что мужчина ответил, что вообще не собирается водить, потому что у него не было водительских прав.

Несмотря на предупреждение, через час правоохранители заметили, что BMW на большой скорости начал движение по улице Прушу в направлении улицы Икшкилес. Полицейские, отреагировав на ситуацию, начали преследование автомобиля, пока тот не остановился. Мужчину тут же задержали. За мгновение до остановки BMW также успел зацепиться боком автомобиля за бетонный столб.

Учитывая произошедшее, на место были вызваны сотрудники Госполиции. Мужчине сделали тест на концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, который показал уровень опьянения на уровне 1,64 промилле.

За управление транспортным средством при отсутствии прав и в состоянии алкогольного опьянения, уголовно наказуемо, предусмотрена уголовная ответственность.