Следует содержать столько земли, сколько можешь обслуживать

Земля всегда играла особую роль в коллективном сознании латышского народа, и стремление иметь свой "уголок земли" во многом определяло ход важных исторических событий: как после отмены крепостного права, так и во время аграрной реформы 1920 года и восстановления собственности после восстановления независимости Латвии. Даже сегодня одни землевладельцы испытывают сильную привязанность к своим хозяйствам, а другие рады избавиться от собственности и обязанностей по ее содержанию по выгодной цене. Эти разные взгляды, а также склонность к эмоциональному или прагматичному отношению к собственности на землю во многом определят, как сельскохозяйственные земли и леса в Латвии будут использоваться в будущем.
На протяжении веков различные сообщества и страны искали оптимальную модель землепользования. Человечество пережило поместья с огромными земельными участками, "дробление" крупных владений на мелкие фермы, а также национализацию частной собственности и переход ее в руки государства. Обстоятельства и настроения в обществе время от времени меняются и в той или иной степени влияют на сложившиеся тенденции. Но какой должна быть оптимальная модель распределения земли, которая бы одновременно отвечала эмоциональным желаниям людей и экономическим интересам? Придерживаться множества мелких домохозяйств? Создать амбициозные мегафермы, вносящие ощутимый вклад в национальную экономику? Или искать золотую середину?
Сильная привязка к земле
Поиски ответов стоит начать в прошлом, поскольку исторические события в большой степени повлияли на нынешнюю ситуацию. Земля издавна играла важную роль в коллективном сознании латышей на поэтическом уровне. Окружающая среда, представленная в народных песнях, - опушка леса, широкие поля или морское побережье - ясно показывает эту близкую связь. Однако с середины 19 века, с движением младолатышей, земля приобретает также экономическое и социальное значение. Земля в частной собственности - одно из главных их требований, и оно находит отклик среди латвийских крестьян.
Хотя и на территориях, населенных латышами, реализовалась не очень справедливая модель продажи поместной земли, предполагающая, что поместье может самостоятельно определять цену на землю, крестьяне взяли на себя крупные кредитные обязательства и купили эту землю. В других губерниях Российской империи освобожденным крестьянам бесплатно давали часть земли.
"Стремление латвийских земледельцев к частной собственности иллюстрирует тот факт, что в конце XIX - начале XX века около двухсот тысяч латышей откликнулись на призыв царя приобрести нетронутые земли и отправились в Сибирь.
Следует отметить, что в то время люди уже были относительно свободны, они могли уехать жить в города или даже в другие страны, но выбирали место, где можно было получить землю бесплатно или по доступной цене. Этот парадокс еще больше подсвечивается тем, что в то время около 300 тысяч литовцев решили отправиться в Америку в поисках счастья", - обрисовывает исторический контекст заместитель директора Латвийского национального исторического музея Томс Кикутс. Исторические источники показывают, что с 1894 по 1914 год около 200 000 латышей уехали в Россию в поисках собственности, создав около 200 латвийских колоний.
Обещание предоставить землю в собственность позже склонило фермеров в пользу правительства Улманиса, а не Стучки, который обещал предоставить землю в долгосрочную аренду.
"В то время многие мечтали иметь собственный участок земли в деревне, а аграрная реформа позволила создать 54 тысячи новых фермерских хозяйств. Понятно, что мелкое хозяйство в 15 гектаров давало лишь возможность балансировать на грани пропитания, к тому же много труда приходилось вкладывать в возделывание хозяйства, поиски сбыта и привлечение рабочей силы, но идеал был жив. И режим Улманиса продолжал его культивировать, ставя фермера на передний план, выделяя его как помещика и демонстрируя его достижения. В целом в сознании нации был заложен прочный фундамент земледелия", - поясняет историк.
Продукты питания не растут на полках магазинов
Однако речь не только о пропагандистском взгляде на сельское хозяйство. Работа в собственной собственности вынуждают людей шире смотреть на происходящие вокруг процессы и принимать более рациональные, взвешенные решения, считает руководитель ассоциации Zaļās mājas Кристапс Цеплис.
"Во время бесед о лесном секторе, организованных нашей ассоциацией, очень хорошо можно почувствовать, кто из людей чем-то владеет, а кто живет в квартире в городе. Это неплохо. Однако люди, ничем не владеющие, часто смотрят на процессы более узко и не понимают закономерностей", - делится опытом Цеплис и вспоминает наблюдение во время посещения финской деревообрабатывающей компании. Там каждый сотрудник выполняет только одну конкретную работу, например, прикрепляет ножки к табуретке. Проделав эту единственную работу несколько лет, он уже забывает всю длинную цепочку работ, которую необходимо проделать, чтобы превратить растущее в лесу дерево в гладко лакированный стул.
"В начале 90-х мы смеялись с японских туристов, которые приехали в Латвию и с удивлением смотрели, как мы руками доим корову или собираем картофель. Сейчас мы видим, что за короткое время мы сами стали этими "японскими туристами", которым все доступно, но которые больше не знают, как создаются продукты.
Я не хочу отрицать ни одну из форм прав собственности, однако, по моему мнению, было бы важно, чтобы как можно больше латышей были собственниками.
Неважно, является ли собственность землей или лесом. Важно чем-то владеть, быть привязанным к месту и хотеть что-то делать. Только видя процессы в природе и работая, приходишь к пониманию, что результата можно добиться, думая в долгосрочной перспективе и действуя", - излагает свои соображения глаза Zaļās mājas, особо подчеркивая, что объект недвижимости развивает экономическое мышление, оказывает положительное влияние на психическое здоровье, а также способствует сохранению национального самосознания.
Необходимо учитывать различные факторы
"Владение землей всегда можно рассматривать с эмоциональной или экономической точки зрения. Если посмотреть с экономической точки зрения, то и аграрную реформу 1920 года следовало провести иначе, с более крупными хозяйствами. Но в то время важную роль играл социальный момент, обещание обществу. Сегодня эти две точки зрения снова сталкиваются, и ни одна из них не должна возобладать. Необходимо учитывать множество факторов, и мы не должны навязывать определенную модель структуры фермерских хозяйств. Малые хозяйства можно поддерживать, но не напрямую, чтобы чья-то идеализированная модель сельской жизни не стала бременем для других", - призывает заместитель директора Латвийского национального исторического музея Кикутс, призывая предоставить людям возможность самим выбирать модель жизни, которую они могут себе позволить.
Ректор Латвийского университета биологических наук и технологий Ирина Пилвере также подчеркивает, что говорить об оптимальной модели землевладения в Латвии невозможно, поскольку земля принадлежит частным собственникам, за исключением территории, находящейся под управлением AS Latvijas valsts meži, которая составляет около 1,6 миллиона гектаров.
"Использование принадлежащих им земель зависит только от решений землевладельцев. Однако мы должны помнить, что земельные ресурсы являются природным богатством нашей страны, и мы все должны относиться к ним именно так и объяснять землевладельцам, как лучше всего управлять сельским и лесным хозяйством, чтобы сохранить земельный ресурс для наших детей и внуков. Кроме того, в Латвии мы находимся на 2-м месте в Европейском Союзе (ЕС) по ресурсам сельскохозяйственных земель на 1 жителя, сельскохозяйственные земли занимают 35% территории Латвии. Латвия занимает 4-е место в ЕС по количеству лесных земель на 1 жителя, и леса занимают 53% территории Латвии.
Поэтому, осознавая важность земли как ресурса, мы, ученые Латвийского университета биологических наук и технологий, говорим о различных функциях земли, которые следует использовать максимально эффективно на уровне каждого земельного участка.
Потому что использование конкретного земельного участка зависит от разных факторов - качества почвы, ее местоположения, наличия дренажной системы, конфигурации и прочего. Поэтому мы говорим о пяти основных функциях земли - экономической, то есть способности каждого гектара земли приносить прибыль, социальной функции, которую мы рассматриваем как возможность трудоустройства, рассчитанной в эквиваленте полной занятости, климатической функции, где мы рассчитываем чистые выбросы парниковых газов (тыс. тонн эквивалента CO2), биоразнообразие и использование рекреационного потенциала, который рассчитывается по балльной системе. Поэтому мы считаем, что, используя эти 5 функций земли, мы в Латвии сможем обеспечить, чтобы каждый гектар земли использовался наилучшим образом, обеспечивая также достижение целей Европейского зеленого курса, но без потери производства и рабочих мест", - поясняет ученая.
Каждому по возможностям
"В вопросе, какие хозяйства нужны в Латвии, ответ прост - не важно, большие у нас фермы или маленькие, главный вопрос - чем занимается в хозяйстве владелец фермы и может ли он тем, что делает, обеспечить жизнь себе и своей семье и дать образование детям. Поэтому каждый землевладелец или пользователь земли выбирает и определяет для себя наиболее приемлемую модель ведения сельского хозяйства", - подчеркивает Пилвере, добавляя, что в 2020 году в Латвии насчитывалось около 69 000 хозяйств, занимающихся сельским хозяйством.
Самая большая проблема на данный момент - это бесхозяйственные земли. В этом смысле у Латвии уникальная ситуация, поскольку в 2022 году около 218 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель не обрабатывались должным образом и за ними не ухаживали должным образом.
Этому есть разные причины, ведь территория состоит почти из 55 тысяч участков, самый маленький из которых составляет около 1 гектара, а самый большой - 155 гектаров.
"С одной стороны, мы можем сожалеть о том, что это происходит, потому что знаем, что стоимость земли в Земгале сильно растет. Есть спрос и есть хозяева, которые хотели бы расширяться. Но с другой стороны, это уникальная возможность вовлечь эту землю в продуктивный цикл в будущем. Поэтому каждый землевладелец должен оценить, что он делает со своей землей, ведь необрабатываемая и неухоженная земля требует дополнительного налога на имущество. В то же время следует помнить, что сельское хозяйство - это отрасль, требующая как специфических знаний, так и крупных капиталовложений для умелого управления ею, оно подвержено различным рискам, начиная с погодных условий и заканчивая нестабильной конъюнктурой рынка. Поэтому хозяева должны быть очень мудрыми и уметь рассчитывать, как лучше вести хозяйство", - резюмирует ученая.
Статья вышла в сотрудничестве с AS Latvijas Finieris.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!