Следует содержать столько земли, сколько можешь обслуживать

Каждому по возможностям

"В вопросе, какие хозяйства нужны в Латвии, ответ прост - не важно, большие у нас фермы или маленькие, главный вопрос - чем занимается в хозяйстве владелец фермы и может ли он тем, что делает, обеспечить жизнь себе и своей семье и дать образование детям. Поэтому каждый землевладелец или пользователь земли выбирает и определяет для себя наиболее приемлемую модель ведения сельского хозяйства", - подчеркивает Пилвере, добавляя, что в 2020 году в Латвии насчитывалось около 69 000 хозяйств, занимающихся сельским хозяйством.

"С одной стороны, мы можем сожалеть о том, что это происходит, потому что знаем, что стоимость земли в Земгале сильно растет. Есть спрос и есть хозяева, которые хотели бы расширяться. Но с другой стороны, это уникальная возможность вовлечь эту землю в продуктивный цикл в будущем. Поэтому каждый землевладелец должен оценить, что он делает со своей землей, ведь необрабатываемая и неухоженная земля требует дополнительного налога на имущество. В то же время следует помнить, что сельское хозяйство - это отрасль, требующая как специфических знаний, так и крупных капиталовложений для умелого управления ею, оно подвержено различным рискам, начиная с погодных условий и заканчивая нестабильной конъюнктурой рынка. Поэтому хозяева должны быть очень мудрыми и уметь рассчитывать, как лучше вести хозяйство", - резюмирует ученая.