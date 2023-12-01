Фридолина Рольфё - очаровательная скандинавская футболистка

Уже в 2011 году изданием Göteborgs-Posten Рольфё была признана лучшей молодой футболисткой Швеции, и с тех пор на полках с её наградами трофеи лишь прибавлялись.

Фридолина начала профессиональную карьеру в составах шведских клубов "Тёлё", "Йитекс" и "Линчёпинг", пока в 2017 году не стала футболисткой немецкой "Баварии". В 2019 году шведка подписала контракт с "Вольфсбургом", а в 2021 году перебралась в Испанию, где заключила контракт с "Барселоной" до 2026 года.

В составе сборной Фридолина дебютировала в 2014 году в товарищеском матче против Германии. Вместе со сборной Швеции она дважды становилась бронзовым призёром чемпионата мира (2019, 2023), а также серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в Токио.

К этому можно добавить и клубные достижения: чемпионка Швеции (2016), обладательница Кубка Швеции (2014, 2015), чемпионка Испании (2022, 2023), обладательница Кубка Испании (2022), обладательница Суперкубка Испании (2022, 2023), победительница Лиги чемпионов (2023).

Рольфё также несколько раз попадала в список 30 претенденток на женский "Золотой мяч", но так ни разу и не попала в тройку лучших. В этом году шведка оказалась в финальной четвёрке в голосовании France Football, уступив Сэм Керр из "Челси", а также своим одноклубницам Сальме Паральюэло и Айтане Бонмати.