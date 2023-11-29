Экс-политик Линда Мурниеце регулярно получает непристойные предложения

На прошлой неделе Линда Мурниеце столкнулась с очередной вседозволенностью представителей мужского пола, получив в социальных сетях оскорбительные и унизительные письма.

Чтобы показать народу, какие грубияны живут рядом с нами, она обнародовала содержание писем с указанием имен и фамилий авторов.

Линда говорит, что эти случаи, по ее мнению, не имеют ничего общего с порядочностью, что они являются признаком того, что слишком много неудачников расплодилось.

"Я думаю, это просто глупость некоторых личностей. Например, в моей жизни среди моих коллег, друзей и знакомых нет таких идиотов, которые делают подобные вещи. Я встречаю их только в интернете. Либо анонимно, либо с полной картинкой, именем и фамилией - что, на мой взгляд, еще больший идиотизм. Если бы вы встретили на улице одного из этих написавших и подошли бы к нему за объяснением, он бы, наверное, сбежал от страха! Я в этом почти уверена... Это героизм только на экране компьютера", - считает Мурниеце.