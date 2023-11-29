Экс-политик Линда Мурниеце регулярно получает непристойные предложения

Экс-политик и бизнес-леди Линда Мурниеце в беседе с Kas Jauns отметила, что она не выпячивает свой статус свободной женщины, но есть люди, которые позволяют себе нарушать элементарные нормы приличия и неприкосновенность частной жизни.
На прошлой неделе Линда Мурниеце столкнулась с очередной вседозволенностью представителей мужского пола, получив в социальных сетях оскорбительные и унизительные письма.
Чтобы показать народу, какие грубияны живут рядом с нами, она обнародовала содержание писем с указанием имен и фамилий авторов.
Линда говорит, что эти случаи, по ее мнению, не имеют ничего общего с порядочностью, что они являются признаком того, что слишком много неудачников расплодилось.
"Я думаю, это просто глупость некоторых личностей. Например, в моей жизни среди моих коллег, друзей и знакомых нет таких идиотов, которые делают подобные вещи. Я встречаю их только в интернете. Либо анонимно, либо с полной картинкой, именем и фамилией - что, на мой взгляд, еще больший идиотизм. Если бы вы встретили на улице одного из этих написавших и подошли бы к нему за объяснением, он бы, наверное, сбежал от страха! Я в этом почти уверена... Это героизм только на экране компьютера", - считает Мурниеце.
"Мне это кажется просто жалким. Поэтому я это и опубликовала. Мне пишут другие женщины, что тоже сталкиваются с такими неуместными письмами в социальных сетях. Но меня уже закалили такие анонимные и неанонимные аккаунты, с которых мне пишут в течение как минимум 20 лет.
Поэтому я не боюсь и не беспокоюсь о том, что об этом подумают другие. Я публикую эти письма также от имени других женщин. Таким образом я вместо них продемонстрировала то, что нам приходится читать".
По мнению бизнес-леди, получение письма нецензурного содержания от незнакомца не имеет ничего общего с попыткой познакомиться с дамой или, например, уговорить ее на встречу: "Я считаю, что это серьезная проблема. Самый обыкновенный моббинг. Формально это, возможно, выглядит иначе, но, на мой взгляд, это наказуемое деяние".
Как известно, Мурниеце уже больше года как переехала из Риги в сторону Вецпиебалги, где развивает бизнес, принимая отдыхающих в своих гостевых домиках.
Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns от 28 ноября.
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