ВИДЕО ⟩ Гол года? Молодой талант "Манчестер Юнайтед" забил "ножницами"

Аргентинский полузащитник забил потрясающий по красоте гол в ворота "Эвертона" в матче 13-го тура АПЛ. Матч закончился крупной победой "Манчестер Юнайтед" со счётом 3:0.

Голами в составе победителей отметились Маркус Рэшфорд (56-я минута, с пенальти), Антони Марсьяль (75-я) и Гарначо, который отличился уже на 3-й минуте встречи. Аргентинец поразил ворота эффектным ударом через себя. Видео можно посмотреть ниже.

Болельщики тут же сравнили удар 19-летнего футболиста с легендарным голом Уэйна Руни в ворота "Манчестер Сити" в 2011 году и заочно номинировали его на лучший гол года.

Это был первый гол Гарначо в 11 матчах за "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне.

После 13 туров Английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в турнирной таблице находится на 6-м месте с 24 очками.