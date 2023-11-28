Латгальская специальная экономическая зона – ключ к успеху для предпринимательства

Иностранные инвесторы все чаще выбирают Латгалию как базовое место для своих производственных предприятий, объясняя это значительно более низкими издержками производства, а также доступными ресурсами и сырьём. Не маловажны также существующие индустриальные традиции в металлообработке и машиностроении, текстильной промышленности, деревообработке, производстве продуктов питания и напитков, а также образовавшиеся кластеры в сферах электроники.

Самоуправления в Латгалии особенно заинтересованы в развитии своих промышленных территорий, в связи с чем регулярно реализуются проекты по обустройству этих территорий для нужд предпринимательства. Практически в каждом месте есть специалисты, готовые помочь разобраться в бюрократии, найти нужные контакты, что особенно важно для иностранных компаний.

В Латгалии также доступны различные программы поддержки Европейского Союза, программа вида на жительство и другие инструменты поддержки, что делает ее подходящим местом для инвестиций.

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О юридических требованиях, которым должны соответствовать инвестиции при подаче заявки на получение прямых налоговых льгот СЭЗ, а также дополнительную информацию о правилах работы Латгальской СЭЗ и документации, которую необходимо предоставить, вы можете узнать, связавшись с администрацией Латгальской СЭЗ. Сделать это можно, написав на e-мейл: lsez@lpr.gov.lv или по тел. +371 26511047, а также на сайте www.lpr.gov.lv/lsez.