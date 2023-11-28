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Видео ⟩ Роналду выделился на поле неожиданным для него поступком

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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: AFP/SCANPIX

Криштиану Роналду по-прежнему является одной из величайших звезд футбола. Иногда судьи, принимая во внимание его статус, в спорных эпизодах свистят в пользу португальского нападающего. Произошел случай, когда сам Роналду показал, что нарушения в штрафной площадке против него не было. Часто он такими действиями не отличался.

Представляемая Роналду команда "Аль-Наср" в матче Лиги чемпионов Азии на своем поле принимала иранский клуб "Персеполис", игра завершилась безголевой ничьей.

На второй минуте игры у Роналду появилась возможность забить гол, однако под мяч бросился защитник команды противника. Мгновение спустя Роналду упал в штрафной площадке и в ворота "Персеполиса" был назначен пенальти.

Игрок "Персеполиса" протестовал, указав, что нарушения не было. Затем на ноги встал и сам Роналду, он подошел к арбитру и сказал, что штраф - необоснованный. Судья свое решение изменил. Скорее, в этом эпизоде португальской звезде футбола можно было показать желтую карточку за симуляцию...

38-летний Роналду подобными действиями за свою карьеру часто не отличался.

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