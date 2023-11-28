Видео ⟩ Роналду выделился на поле неожиданным для него поступком

Криштиану Роналду по-прежнему является одной из величайших звезд футбола. Иногда судьи, принимая во внимание его статус, в спорных эпизодах свистят в пользу португальского нападающего. Произошел случай, когда сам Роналду показал, что нарушения в штрафной площадке против него не было. Часто он такими действиями не отличался.