Итоги проверки сирен тревоги: сработали не все

Еще пять сирен не были проверены, так как находятся в ремонте. Всего в Латвии установлено 164 сирены.

В Риге и Рижском районе 45 из 55 сирен работали без сбоев, а семь сирен не сработали. Сирены в Балдоне, Огре и Саласпилсе не проверялись, так как находятся на ремонте.

В Курземе 25 из 29 сирен работали без сбоев. Сирены в Валдемарпилсе и Гробине не работали, а сирены в Вентспилсе и Сабиле не проверялись, так как находятся в ремонте.

В Земгале 21 из 23 сирен работали без помех, а сирены в Екабпилсе и Тукумсе не работали. В Латгале 25 из 29 сирен работали без сбоев, в то время как у сирены в Карсаве были нарушения звукового сигнала. В Виляны, Резекне и Дагде сирены не сработали.

В Видземе из 28 проверенных сирен 22 работали без сбоев, у сирены в Валке наблюдались нарушения сигнала, а сирены в Алое, Стренчи, Лимбажи и Лигатне не работали.

Сирены предназначены для оповещения населения в случае стихийных бедствий, техногенных катастроф или их угрозы.

Во время предыдущей проверки сирен 31 мая 2023 года 152 из 158 проверенных сирен сработали без сбоев.

Согласно правилам Кабинета министров, проверка сирен тревоги проводится дважды в год.