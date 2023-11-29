Люди гуляют по лыжной трассе. Чемпионка мира назвала их идиотами

Ходьба по горнолыжным склонам является распространенной проблемой почти во всех странах Северной Европы, включая Латвию. На основе фотографии, опубликованной Флатла, шведское издание Expressen спросило лучших лыжниц Швеции, что они думают о людях, прогуливающихся по лыжным склонам.

29-летняя Майя Дальквист, двукратная чемпионка мира, высказалась прямо и недвусмысленно. "Я думаю, что люди на фотографии - идиоты. Они идут по трассе, хотя могли бы идти вдоль нее", - не скрывала гнева Дальквист.

Kan noen forklare meg hva som er så bra med å gå fottur i nyoppkjørte skiløyper?🙅🏼‍♂️ pic.twitter.com/eArV3jZup5 — Kasper Moen Flatla (@kaspermoen1) November 20, 2023

С ней согласились также чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр Фрида Карлссон и спринтерша Линн Сван, которая не приемлет прогулки на горнолыжным склонам.

"Нет лучшего ощущения, чем катание на лыжах по только что построенной и нетронутой лыжне. Это ощущение свободы. Если трасса повреждена, это похоже на то, как музыкант бессвязно перебирает струны инструмента, и вместе с этим пропадает все удовольствие", - сказала Сван.

Карлссон заявила, что людям, желающим погулять на свежем воздухе, следует выбирать другие маршруты, чтобы не портить удовольствие лыжникам.

"Лыжные трассы не для прогулок", - считает Карлссон.