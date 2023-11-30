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Анастасия Севастова выиграла первый матч после декрета

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Анастасия Севастова
Анастасия Севастова Фото: AFP/SCANPIX

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова провела первый матч c января 2022 года, с победы стартовав на турнире категории WTA-125 в Андорре.

Севастова, не входящая в мировой рейтинг, в первом круге соревнований одержала победу над испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлу (260 WTA) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 16 минут. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.

В 1/8 финала Севастова встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской (106 WTA), которая в первом круге соревнований со счетом 6:2, 6:2 победила нейтральную теннисистку Екатерину Макарову (168 WTA).

33-летняя Севастова свой последний матч в профессиональном теннисе провела почти два года назад. На турнир в Андорре она получила специальное приглашение от организаторов.

Севастова, лучшим достижением которой в рейтинге Женской теннисной ассоциации было 11-е место, в Андорре проводит первый турнир после рождения ребенка.

Напомним, в декабре 2022 года Анастасия Севастова стала мамой, о чем она сообщала в своих социальных сетях и публиковала фотографию с новорожденной дочерью Александрой.

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