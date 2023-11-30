Анастасия Севастова выиграла первый матч после декрета

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова провела первый матч c января 2022 года, с победы стартовав на турнире категории WTA-125 в Андорре.
Севастова, не входящая в мировой рейтинг, в первом круге соревнований одержала победу над испанкой Ирен Бурильо Эскорихуэлу (260 WTA) - 6:7 (6:8), 6:2, 6:1.
Матч продолжался 2 часа 16 минут. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.
В 1/8 финала Севастова встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской (106 WTA), которая в первом круге соревнований со счетом 6:2, 6:2 победила нейтральную теннисистку Екатерину Макарову (168 WTA).
33-летняя Севастова свой последний матч в профессиональном теннисе провела почти два года назад. На турнир в Андорре она получила специальное приглашение от организаторов.
Севастова, лучшим достижением которой в рейтинге Женской теннисной ассоциации было 11-е место, в Андорре проводит первый турнир после рождения ребенка.
Напомним, в декабре 2022 года Анастасия Севастова стала мамой, о чем она сообщала в своих социальных сетях и публиковала фотографию с новорожденной дочерью Александрой.
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