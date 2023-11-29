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Особо тяжкое преступление в Резекненском крае: просят отозваться очевидцев

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Район, где произошло преступление
Район, где произошло преступление Фото: Valsts policija/"X"

Государственная полиция просит отозваться очевидцев, находившихся в селах Берзгале, Ленджи, Бижи, Саркани и Зелтини Резекненского края и их окрестностях 17 ноября с 13:55 до 15:10. 

В связи с расследованием особо тяжкого преступления полиция также просит откликнуться всех, у кого есть какие-либо видеозаписи. Полиция просит звонить по номеру телефону 64603525 или 110.

В Государственной полиции не ответили на вопрос, связана ли эта просьба с убийством бизнесмена Андриса Любки, которое произошло в Резекне 17 ноября около 13:00.

Временной интервал, указанный полицией, совпадает с моментом поиска задержанного позже по подозрению в убийстве Игоря Хаита. Как сообщало Латвийское телевидение, до конца прошлой недели полиции так и не удалось найти орудие убийства. 

Уже сообщалось, что в пятницу примерно в 13:58 Госполиция получила информацию о том, что в Резекне по адресу аллея Атбривошанас, 190A, возле строительного магазина было произведено несколько выстрелов в мужчину 1963 г. р., который от полученных ранений скончался на месте, после чего стрелявший покинул место происшествия на автомобиле Volkswagen Touareg.

Сразу же были начаты масштабные розыскные мероприятия, в ходе которых Госполиция объявила специальный план "Капкан" с привлечением сил полиции для розыска и задержания виновного. Примерно за полтора часа был установлен и задержан водитель разыскиваемого автомобиля.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего была получена информация, что стрелявший - Игорь Хаит 1975 года рождения, который вышел из автомобиля в Веремской волости Резекненского края.

По предварительной информации, за несколько минут до убийства между жертвой и подозреваемым произошел конфликт.

Андрис Любка был депутатом Лудзенской краевой думы, куда был избран по списку Союза зеленых и крестьян.

Согласно данным Firmas.lv, Любке принадлежит деревообрабатывающее предприятие Lūsēni в Резекне. В прошлом году его оборот составил 18,5 млн евро, прибыль - 7,14 млн евро. Любка также состоял в обществах Mežvidu līnis и Snaiperi, охотничьем клубе Ziķeri и обществе "Латгальское объединение фермеров-производителей".

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