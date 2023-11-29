Особо тяжкое преступление в Резекненском крае: просят отозваться очевидцев

В связи с расследованием особо тяжкого преступления полиция также просит откликнуться всех, у кого есть какие-либо видеозаписи. Полиция просит звонить по номеру телефону 64603525 или 110.

Saistībā ar sevišķi smaga nozieguma izmeklēšanu aicinām atsaukties ikvienu, kuri 17.11. no plkst.13.55 līdz plkst.15.10 atradās Rēzeknes novada, Bērzgales, Lendžu, Bižu, Sarkaņu, Zeltiņu ciemos un to apkārtnē, t. sk., ja rīcībā ir jebkādi video ieraksti.

Ziņojiet: 64603525, 110. pic.twitter.com/zHlxYu3fjN — Valsts policija (@Valsts_policija) November 29, 2023

В Государственной полиции не ответили на вопрос, связана ли эта просьба с убийством бизнесмена Андриса Любки, которое произошло в Резекне 17 ноября около 13:00.

Временной интервал, указанный полицией, совпадает с моментом поиска задержанного позже по подозрению в убийстве Игоря Хаита. Как сообщало Латвийское телевидение, до конца прошлой недели полиции так и не удалось найти орудие убийства.