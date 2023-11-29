Ринкевич: В кризис люди были солидарны с банками. Сейчас банки не хотят быть солидарны с людьми

Когда в 2008-2010 годах Латвия переживала финансовый кризис, общество должно было проявить солидарность с банками, а сейчас банки не готовы ничего делать в знак солидарности с заемщиками, заявил сегодня, 29 ноября, на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Политики уже давно обсуждают, как помочь ипотечным заемщикам в условиях высоких процентных ставок, в то время как банки, которые исторически получали наибольшую прибыль от этих ставок, считают планы политиков неприемлемыми. Последнее предложение политиков предусматривает поддержку ипотечных заемщиков в размере 30% от процентных платежей, но не более 2 процентных пункта от действующей в конкретный момент процентной ставки, при этом расходы должны взять на себя банки.
Президент отметил, что полностью доверяет парламенту и правительству в поиске оптимального решения проблемы.
"Мы начали переговоры по этому вопросу летом, через два дня наступит декабрь. Я считаю, что пора положить этому конец, принять закон и начать помогать людям. Я обязательно провозглашу закон, который парламент сочтет хорошим. Я хотел бы добавить, что банки отказались от сотрудничества, отказались от предложений солидарности с частью общества. Они также отказались разговаривать с правительством и парламентом. Вчера мы услышали, что прибыли финансовых учреждений достигли астрономических размеров", - сказал президент.
Он подчеркнул, что во время кризиса и тогда, когда банки отмывали деньги, общество было вынуждено проявить солидарность с банками. Более того, банки "стонут и охают" о том, как все будет плохо, не принимая во внимание тот факт, что есть районы, где нет банкоматов и люди не могут снять деньги. Нельзя также требовать от пожилых людей пользования интернет-банком. Президент также слышит от представителей бизнеса, что есть трудности с кредитованием.
"Есть некая угроза, что, видите ли, будет еще хуже. Куда хуже того, что происходит сейчас?! Я считаю риторику банков и Ассоциации финансовой отрасли совершенно неприемлемой. Парламент действительно должен наконец положить этому конец. Люди должны почувствовать, что у них есть поддержка в этой области", - сказал президент.
Силиня со своей стороны отметила, что именно Сейм должен решить, как выполнять обещание коалиции о поддержке ипотечных заемщиков. По словам премьер-министра, правительство подготовило еще одну дополнительную поддержку для получателей ипотеки - физических лиц, которая будет обсуждаться на одном из ближайших заседаний Кабинета министров. Благодаря этой поддержке физическим лицам будет гораздо быстрее, дешевле и проще переходить из одного банка в другой. По мнению Силини, это должно способствовать здоровой конкуренции и снижению процентных ставок по кредитам.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!