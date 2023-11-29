Ринкевич: В кризис люди были солидарны с банками. Сейчас банки не хотят быть солидарны с людьми

Политики уже давно обсуждают, как помочь ипотечным заемщикам в условиях высоких процентных ставок, в то время как банки, которые исторически получали наибольшую прибыль от этих ставок, считают планы политиков неприемлемыми. Последнее предложение политиков предусматривает поддержку ипотечных заемщиков в размере 30% от процентных платежей, но не более 2 процентных пункта от действующей в конкретный момент процентной ставки, при этом расходы должны взять на себя банки.

Президент отметил, что полностью доверяет парламенту и правительству в поиске оптимального решения проблемы.

"Мы начали переговоры по этому вопросу летом, через два дня наступит декабрь. Я считаю, что пора положить этому конец, принять закон и начать помогать людям. Я обязательно провозглашу закон, который парламент сочтет хорошим. Я хотел бы добавить, что банки отказались от сотрудничества, отказались от предложений солидарности с частью общества. Они также отказались разговаривать с правительством и парламентом. Вчера мы услышали, что прибыли финансовых учреждений достигли астрономических размеров", - сказал президент.