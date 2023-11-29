Швеция и Латвия выбыли из гонки за проведение Олимпиады-2030

Глава комиссии МОК по проведению будущих Олимпийских игр Карл Штосс подтвердил, что МОК начнет "целенаправленный диалог" с обоими кандидатами. Заявку на проведение игр 2034 года подал только американский город Солт-Лейк-Сити, в котором игры уже проводились в 2002 году.

Между тем, предложению Франции отдано предпочтение за счет двух других кандидатов - Швеции вместе с Латвией, которая намеревалась проводить в Сигулде соревнования по скелетону, бобслею и санному спорту, и Швейцарии.

Хозяева зимних Олимпийских игр 2030 и 2034 годов будут объявлены следующим летом.

Франция, принимающая летние Олимпийские игры в 2024 году, принимала зимние игры трижды: в Шамони в 1924 году, в Гренобле в 1968 году и Альбервиле в 1992 году.

Предложение по проведению Олимпийских игр в 2030 году во Франции включает Мерибель, Куршевель и Валь-д'Изер для горнолыжных состязаний и Ниццу для размещения олимпийской деревни и соревнований по конькобежному спорту, а соревнования по остальным видам спорта предположительно пройдут в Ла-Клисе.