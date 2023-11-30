Израиль и ХАМАС продлили перемирие

"Учитывая усилия посредников по продолжению процесса освобождения заложников и в соответствии с условиями рамочного соглашения, оперативная пауза будет продолжена", - подтвердили в израильской армии.

В свою очередь ХАМАС подтвердил, что есть соглашение "продлить перемирие на седьмой день", также не раскрыв деталей.

Государство-посредник Катар также подтвердил, что перемирие между Израилем и ХАМАС продлено на один день.

"Палестинская и израильская стороны достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на один день на тех же предварительных условиях, которые заключаются в прекращении огня и ввозе гуманитарной помощи", - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Катара.

Русская служба ВВС отмечает, что позже офис премьер-министра Израиля только что объявил, что перемирие будет продлено, поскольку ХАМАС подал новый список заложников, которых он планирует освободить в четверг. В списке - десять человек.

"Военный кабинет ночью единогласно решил, что если к семи утра список не будет подан в том виде, какой описан в соглашении, то огонь возобновится немедленно. Только что Израиль получил список женщин и детей, соответствующий условиям соглашения, и поэтому перемирие будет продолжено", - цитирует заявление правительства израильское издание Ynet.