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В Риге состоится памятное мероприятие, посвященное трагедии в Румбуле

rus.tvnet.lv/LETA
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Памятное мероприятие у памятника Свободы в Риге
Памятное мероприятие у памятника Свободы в Риге Фото: Ieva Leiniša / LETA

У памятника Свободы сегодня в 18:00 состоится мероприятие в память о заключенных Рижского гетто, уничтоженных в Румбуле в 1941 году, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.

В памятном мероприятии примет участие премьер-министр Эвика Силиня.

В 1941 году в Румбульском лесу нацистский оккупационный режим осуществил одно из крупнейших преступлений Холокоста в Латвии, лишив жизни более 25 000 человек.

Массовое уничтожение евреев в Румбуле - одна из самых темных страниц в истории Латвии.

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