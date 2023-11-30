Передача: В Катлакалнсе подожгли магазин. Жителям придется искать другое место для покупок

В субботу в полночь пожарные спасатели получили вызов в Катлакалнс Кекавского края, где открытым пламенем горела крыша одноэтажного торгового здания на площади 30 квадратных метров и деревянная пристройка площадью 40 квадратных метров. Через два с половиной часа работа на месте происшествия была закончена", - сообщила передаче представитель VUGD Илзе Даме-Бирзиня.

"Было так, что сын нас в полночь разбудиил, так как видел, что в магазин забегает какой-то парень и вдруг выбегает обратно. Спустя какое-то время мы увидели, что там очень быстро начался пожар", - рассказала передаче местная жительница, проживающая недалеко от магазина.

Руководитель сети магазинов Lats Кристап Лусис подтвердил передаче, что этот магазин восстановлен не будет, однако местных жителей без магазина не оставят, идет работа над идеей построить совсем новый магазин.

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