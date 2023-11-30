Против Криштиану Роналду подали иск на $1 млрд за рекламу криптобиржи Binance

Глава SEC Гари Генслер ранее говорил, что звезды обязаны «раскрывать перед публикой данные, от кого и сколько они получают за рекламу вложений в ценные бумаги».

«Когда знаменитости рекламируют те или иные инвестиционные возможности, в том числе вложения в криптовалюту, инвесторы должны проявлять осторожность и внимательно изучить, подходят ли для них такие инвестиции. И они должны знать, по какой причине знаменитости занимаются этой рекламой», — сказал Генслер.

Истцы считают, что Роналду был обязан публично объявить, сколько ему заплатили за рекламу Binance, однако этого не сделал.

Глава консалтинговой фирмы DeVere Group Найджел Грин считает, что в ситуации с иском против Роналду нельзя винить одного лишь футболиста.

«Очень важно понимать, что возлагать вину только на Роналду — это значит очень упростить сложный вопрос, — говорит эксперт. — Вместо этого надо обратить внимание на международные регулятивные органы, которые очень медлили с введением четких правил для этой развивающейся финансовой среды».

Групповые иски также были поданы в связи с рекламой рухнувшей криптобиржи FTX — на них придется отвечать американской Главной лиге бейсбола, а также гоночному чемпионату «Формула-1» и компании Mercedes-Benz.

Судя по сообщениям Роналду в соцсетях, он намерен продолжать сотрудничество с Binance в будущем.

Групповой иск против Роналдо был подан вскоре после того, как глава Binance Чанпэн Чжао подал в отставку, признав себя виновным по обвинениям в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег. При этом сама Binance согласилась заплатить властям США штраф в размере 4,3 млрд долларов.