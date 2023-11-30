Фронтмен группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался в возрасте 65 лет после болезни. Певец недавно перенес энцефалит, потребовавший стационарного лечения.
Певец группы The Pogues и автор хита Fairytale of New York Шейн Макгоуэн скончался в возрасте 65 лет
Автору известных хитов, в частности песни 1988 года Fairytale of New York и A Pair of Brown Eyes, уже некоторое время нездоровилось.
У Макгоуэна также были проблемы с наркотиками и алкоголем.
Жена певца Виктория Мэри Кларк на своей странице в Instagram написала: «Я не знаю, как это сказать, поэтому я просто скажу. Шейн… ушел, чтобы быть с Иисусом и Марией и своей прекрасной матерью Терезой».
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«Он всегда будет светом, который я держу перед собой, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни, самой прекрасной душой и прекрасным ангелом, солнцем и луной, началом и концом всего, что мне дорого», - сказала Виктория Мэри Кларк.
В заявлении пресс-секретаря Макгоуэна говорится, что он «мирно скончался в 3.30 утра 30 ноября, его жена и сестра были с ним рядом».
22 ноября Кларк сообщила, что Макгоуэн выписался из больницы, а через несколько дней написала, что они отпраздновали годовщину свадьбы и благодарны за то, что «все еще живы».
Shane got out of the hospital! We are deeply and eternally grateful to all of the doctors and nurses and staff at St Vincent’s it’s the best ! And special thanks to Tom Creagh and Brian Corscadden for your help @ShaneMacGowan @poguesofficial pic.twitter.com/ciEhB1NcRU— @victoriamary (@Victoriamary) November 22, 2023
«Шейна выписали из больницы! Мы глубоко и бесконечно благодарны всем врачам, медсестрам и персоналу больницы Святого Винсента — она самая лучшая! И отдельное спасибо Тому Кригу и Брайану Корскаддену за вашу помощь.»
Макгоуэн родился в Кенте в семье ирландских иммигрантов.
Ирландскую панк-группу Pogue Mahone (название позже сократили до The Pogues) он создал в 1982 году.
Он был фронтменом The Pogues с 1982 года до их распада в 2014 году. Группа выпустила семь студийных альбомов.
В 1988 году Pogues при участии Кирсти Макколл записали рождественскую песню Fairytale of New York, написанную Макгоуэном. Она заняла второе место в британском чарте.
В 2018 году на праздновании его 60-летнего юбилея в Национальном концертном зале Дублина Макгоуэн удостоился награды за свой вклад в популярную музыку.
В 2020 году вышел документальный фильм о его жизни — Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan.
Он был близким другом скончавшейся в июле этого года ирландской певицы Шинейд О’Коннор.
В своем заявлении Кларк сказала: «Я счастлива, что встретила его, что полюбила его, что он любил меня бесконечно и безоговорочно, что у нас было столько лет жизни, любви, радости, веселья, смеха и столько приключений. Невозможно описать утрату, которую я чувствую, и тоску по еще одной его улыбке, которая освещала мой мир».