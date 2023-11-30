Певец группы The Pogues и автор хита Fairytale of New York Шейн Макгоуэн скончался в возрасте 65 лет

Автору известных хитов, в частности песни 1988 года Fairytale of New York и A Pair of Brown Eyes, уже некоторое время нездоровилось.

У Макгоуэна также были проблемы с наркотиками и алкоголем.

Жена певца Виктория Мэри Кларк на своей странице в Instagram написала: «Я не знаю, как это сказать, поэтому я просто скажу. Шейн… ушел, чтобы быть с Иисусом и Марией и своей прекрасной матерью Терезой».

Контекст Фото: BBC

Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.

«Он всегда будет светом, который я держу перед собой, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни, самой прекрасной душой и прекрасным ангелом, солнцем и луной, началом и концом всего, что мне дорого», - сказала Виктория Мэри Кларк.

В заявлении пресс-секретаря Макгоуэна говорится, что он «мирно скончался в 3.30 утра 30 ноября, его жена и сестра были с ним рядом».