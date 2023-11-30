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Певец группы The Pogues и автор хита Fairytale of New York Шейн Макгоуэн скончался в возрасте 65 лет

BBC News Русская служба
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BBC
Фото: BBC News

Фронтмен группы The Pogues Шейн Макгоуэн скончался в возрасте 65 лет после болезни. Певец недавно перенес энцефалит, потребовавший стационарного лечения.

Автору известных хитов, в частности песни 1988 года Fairytale of New York и A Pair of Brown Eyes, уже некоторое время нездоровилось.

У Макгоуэна также были проблемы с наркотиками и алкоголем.

Жена певца Виктория Мэри Кларк на своей странице в Instagram написала: «Я не знаю, как это сказать, поэтому я просто скажу. Шейн… ушел, чтобы быть с Иисусом и Марией и своей прекрасной матерью Терезой».

Контекст
Контекст Фото: BBC

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«Он всегда будет светом, который я держу перед собой, мерилом моих мечтаний и любовью всей моей жизни, самой прекрасной душой и прекрасным ангелом, солнцем и луной, началом и концом всего, что мне дорого», - сказала Виктория Мэри Кларк.

В заявлении пресс-секретаря Макгоуэна говорится, что он «мирно скончался в 3.30 утра 30 ноября, его жена и сестра были с ним рядом».

22 ноября Кларк сообщила, что Макгоуэн выписался из больницы, а через несколько дней написала, что они отпраздновали годовщину свадьбы и благодарны за то, что «все еще живы».

«Шейна выписали из больницы! Мы глубоко и бесконечно благодарны всем врачам, медсестрам и персоналу больницы Святого Винсента — она самая лучшая! И отдельное спасибо Тому Кригу и Брайану Корскаддену за вашу помощь.»

Макгоуэн родился в Кенте в семье ирландских иммигрантов.

Ирландскую панк-группу Pogue Mahone (название позже сократили до The Pogues) он создал в 1982 году.

Он был фронтменом The Pogues с 1982 года до их распада в 2014 году. Группа выпустила семь студийных альбомов.

В 1988 году Pogues при участии Кирсти Макколл записали рождественскую песню Fairytale of New York, написанную Макгоуэном. Она заняла второе место в британском чарте.

Шейн Макгоуэн
Шейн Макгоуэн Фото: Getty Images

В 2018 году на праздновании его 60-летнего юбилея в Национальном концертном зале Дублина Макгоуэн удостоился награды за свой вклад в популярную музыку.

В 2020 году вышел документальный фильм о его жизни — Crock Of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan.

Он был близким другом скончавшейся в июле этого года ирландской певицы Шинейд О’Коннор.

В своем заявлении Кларк сказала: «Я счастлива, что встретила его, что полюбила его, что он любил меня бесконечно и безоговорочно, что у нас было столько лет жизни, любви, радости, веселья, смеха и столько приключений. Невозможно описать утрату, которую я чувствую, и тоску по еще одной его улыбке, которая освещала мой мир».

BBC
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