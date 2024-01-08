Видео ⟩ У подержанного iPhone вздулся аккумулятор и пропал звук через день после покупки

Уже на следующий день после покупки товара Элеонора заметила дефект звука в устройстве. Затем новая владелица подержанного устройства обнаружила, что в телефоне была произведена замена аккумулятора. В сервисном центре, не связанном с продавцом, выяснилось, что батарея вздулась. На ремонт было потрачено 75 евро.

Параллельно Элеонора опубликовала в Facebook историю своего опыта. Некоторые из пользователей соцсетей встали на сторону покупательницы и рассказали, что тоже "наступили на те же грабли" и приобрели товар у этого торговца, другие же отозвались о предпринимателе только положительно.

Программа сообщает, что около двух лет назад хозяйственная деятельность Sia Mobile Hunter была приостановлена. Причина - налоговая задолженность в размере более 10 000 евро.

Индивидуальный коммерсант Mobile HunterLV не подтвердил связь с этой компанией. В переписке с программой Bez Tabu торговец подчеркивает, что конкретное устройство на момент продажи было в рабочем состоянии. С другой стороны, последующее неудачное общение с Элонорой закончилось из-за различных оскорблений.

Подробнее в сюжете программы Bez Tabu!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!