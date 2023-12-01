Жизнь в Беларуси сейчас как в сталинские времена - работает КГБ, и царит абсолютная бесправность, говорит в эксклюзивном интервью TVNET+ лидер белорусской оппозиции и глава Объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская. При этом она подтверждает, что три года белорусов не сломили и они продолжают бороться с режимом Александра Лукашенко.

"Готовы?" - вопрос чиновника МИД несколько удивляет. В то же время это приятный сюрприз: Тихановская и ее команда приезжают на интервью раньше, чем планировалось. Хотя график таких высокопоставленных гостей обычно распланирован до последней минуты, в три дня он часто сильно отстает. И это без учета заснеженных дорог.